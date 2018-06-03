FİNANS

G7 üyesi altı ülkeden ABD'ye: Birkaç gün için ticaret savaşı başlayabilir

03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin oluşturduğu G7 grubunun altı üyesi, yedinci üyeleri ABD'yi çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerinden dolayı eleştirip yürürlüğe giren yeni uygulamanın 'birkaç gün için ticaret savaşı başlatabileceği' uyarısında bulundu.

G7 üyesi altı ülkeden ABD'ye: Birkaç gün için ticaret savaşı başlayabilir

G7 üyesi altı ülkenin maliye bakanları ile Avrupa Birliği (AB), Kanada'da bir araya geldikleri üç günlük zirvenin ardından ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'i, Amerika'nın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden dolayı eleştirdi.

ABD'nin de dahil olduğu dünyanın en büyük ekonomilerine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubu üyesi altı ülke bakanları Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle karardan etkilenen ülkelerin de tepkisi sert oldu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire 'birkaç gün içinde ticaret savaşı başlayabileceği' uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yeni gümrük vergilerine desteğini yineleyip 'ABD'nin yıllarca ticarette diğer ülkeler tarafından kazıklandığını' yazdı.

Trump, çelik ithalatına getirilen gümrük vergilerinin 'ulusal güvenlik için hayati önemde olduklarını' söylediği, ABD'nin çelik üreticilerini koruyacağını ifade etti. Trump ayrıca Amerikan şirketlerinin Avrupa ve diğer bölgelerde karşılaştıkları sorunlardan şikâyetçi oldu ve "Artık akıllı davranma zamanı" dedi.

grafik

Kanada'nın Whistler kentinde düzenlenen G7 toplantısında AB ile Kanada, ABD'ye misillemede bulunacakları uyarısını yaptı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ise ABD'nin küresel ekonomideki liderlik konumundan vazgeçmediklerini, diğer ülkelerin eleştirilerini Trump'a ileteceğini söyledi.

Görüşmeler sonunda ortak açıklama yapılmadı. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Chris Buckler, ortak açıklama yapılmamasının fikir ayrılıklarına işaret ettiğini dile getirdi.

Gelecek hafta sonu G7 Liderler Zirvesi, Trump'ın da katılımıyla Kanada'nın Quebec eyaletinde düzenlenecek.

1998'den 2014'e kadar sekiz ülkenin üyesi olduğu ve 'G8' olarak bilinen büyük ekonomilere sahip ülkelerin oluşturduğu grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle gruptan çıkarılmasıyla 'G7' olarak anılmaya başlandı.

G7 üyesi ülkeler, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD.

ABD'nin Çin temasları

G7 ülkelerinin maliye bakanlarının görüşmeleri sürerken ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Çin'in Başbakan Yardımcısı Liu He ile Pekin'de bir araya gelip ticari ilişkilerde yaşanan gerilimi dindirmek için temaslarda bulundu.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, ABD'nin ticaret yaptırımları uygulaması durumunda ABD ile Çin arasındaki tüm ticari görüşmelerin hükümsüz sayılacağını duyurdu.

Şinhua haber ajansı, Çin'in ABD dahil birçok ülkeden ithalatı artırmayı hedeflediğini, ülke içi taleplerin Çin'in ulusal stratejinin parçası olduğunu söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Ross, Çin ile ABD arasında genişleyen ticaret açığının daraltılması için Pekin ile tarım ve enerji anlaşmaları yapılmasını amaçlıyor.

Ticaret grafiği

1 Haziran'dan itibaren yürürlükte

AB, Kanada ve Meksika'yla yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ifade eden Ross, ithal çeliğe getirilen yüzde 25, alüminyuma getirilen yüzde 10 ek vergilerin 1 Haziran Perşembe günü yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Kanada, Meksika, ve AB, 2017 yılında ABD'ye 23 milyar dolar değerinde çelik ve alüminyum ihraç etmişti. Bu da, ABD'ye geçen yıl ihraç edilen toplam 48 milyar dolar çelik ve alüminyumun neredeyse yarısına denk geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'a ek gümrük vergilerinin 'yasa dışı' olduğu uyarısında bulunmuştu, Trump ise Macron'a 'AB ile ticaretin dengelenmesi gerektiğini' söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD'nin getirdiği ek gümrük vergilerinin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Kanada 1 Temmuz'dan itibaren ABD ürünlerine gümrük vergisini yüzde 25'e yükselteceklerini açıkladı. Amerikan çeliği, yoğurt, viski ve öğütülmüş kahve bu ürünler arasında.

Meksika Ekonomi Bakanlığı da çelik, bazı domuz ürünleri, elma, yabanmersini ve peynire yeni gümrük vergisi planını duyurdu.

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu
Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerimTrump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

Taksilerde yeni dönem! Taksi renkleri değişiyor: turkuaz ve siyah taksi

Taksilerde yeni dönem! Taksi renkleri değişiyor: turkuaz ve siyah taksi

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Reuters: Erdoğan yeniden seçilirse ekonomi yönetimi tek çatı altında toplanacak

Reuters: Erdoğan yeniden seçilirse ekonomi yönetimi tek çatı altında toplanacak

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

İtalya'da siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Temmuz'da erken seçim kararı alabilir

İtalya'da siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Temmuz'da erken seçim kararı alabilir

8 bin Starbucks şubesi 'ırkçılık' eğitim için aynı anda kapandı

8 bin Starbucks şubesi 'ırkçılık' eğitim için aynı anda kapandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.