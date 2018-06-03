G7 üyesi altı ülkeden ABD'ye: Birkaç gün için ticaret savaşı başlayabilir

G7 üyesi altı ülkenin maliye bakanları ile Avrupa Birliği (AB), Kanada'da bir araya geldikleri üç günlük zirvenin ardından ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'i, Amerika'nın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden dolayı eleştirdi.

ABD'nin de dahil olduğu dünyanın en büyük ekonomilerine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubu üyesi altı ülke bakanları Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle karardan etkilenen ülkelerin de tepkisi sert oldu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire 'birkaç gün içinde ticaret savaşı başlayabileceği' uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yeni gümrük vergilerine desteğini yineleyip 'ABD'nin yıllarca ticarette diğer ülkeler tarafından kazıklandığını' yazdı.

Trump, çelik ithalatına getirilen gümrük vergilerinin 'ulusal güvenlik için hayati önemde olduklarını' söylediği, ABD'nin çelik üreticilerini koruyacağını ifade etti. Trump ayrıca Amerikan şirketlerinin Avrupa ve diğer bölgelerde karşılaştıkları sorunlardan şikâyetçi oldu ve "Artık akıllı davranma zamanı" dedi.