Guardian ekonomi editörü: Erdoğan'ın yabancı yatırımcıya karşı açtığı savaşın sonucunda resesyon derinleşebilir

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi Türkiye'nin Türk Lirası'nı (TL) desteklemek adına attığı adımların küresel ekonomide büyük bir dalgalanmaya yol açabileceğini yazdı.

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı yatırımcıların TL'ye erişimi kısıtlamasının sonuç verdiği, ancak bu adımların hem kısa hem uzun vadede büyük bir maliyeti olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Elliot, Erdoğan'ın spekülatörlere açtığı savaşı "klasik bir Pirus zaferi (bedeli ağır olan bir galibiyet)" olarak niteledi.

"Türkiye'nin hasar göreceği kuşkusuz" yorumunu yapan yazar, şöyle devam etti:

"Tek soru işareti, zararın ne kadar büyük olacağı ve başka ülkelerde hissedilip hissedilmeyeceği. Ancak küresel ekonominin ne kadar kırılgan bir durumda olduğu düşünülürse, Türkiye'deki sorunların bulaşıcı olma ihtimali çok güçlü."

Guardian yazarı, Erdoğan'ın TL pozisyonlarını kapamak için çabalayan yabancı bankaların Türkiye'den çıkmasını engellemesinin dövizdeki oynaklığın önüne geçtiğini ancak bunun bir maliyeti olacağını belirtti: