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IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı. Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

Uluslararası Para Fonu ( IMF), Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı. Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi.

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.

(AA)

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IMF Uluslararası Para Fonu türkiye

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