FİNANS

İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

01.10.2018 03:23 | Son Güncelleme

Ekonomik kriz içindeki İran'da yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için kurulan özel mahkeme üç kişiyi 'yolsuzluk' suçundan idama mahkum etti, 32 kişiye de 20 yıla kadar hapis cezaları verildi. Riyalin son 6 ayda yüzde 70 değer kaybettiği İran'da yetkililer, ekonomik sıkıntılardan "dış güçleri" sorumlu tutuyor.

İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

İran medyası, ülkedeki yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için geçen ay kurulan özel mahkemenin, yolsuzluktan suçlu bulunan üç kişiyi idama mahkum ettiğini duyurdu.

Mahkeme 32 sanığa daha 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi.

İran devlet televizyonu, İran yargı sözcüsü Golam-Hüseyin Mohseni-Ejei'nin 3 sanığın "dünyada yolsuzluğu yayma" suçundan idam cezasına çarptırıldığını açıkladığını duyurdu.

Sanıkların idam cezalarını Yüksek Mahkeme'de temyize götürme hakkı bulunuyor.

Özel mahkemeler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı ve adil bir hukuki adım atılması" çağrısında bulunması ardından kurulmuştu.

İranlı yetkililer ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve yurtdışında bulunan İranlı muhaliflerin, İran'da istikrarsızlık ve kargaşa yaratmak için ekonomik savaş yürüttüğünü iddia ediyor.

ABD Mayıs ayında, İran ile 2015 yılında yapılmış olan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını artırmıştı.

Washington'ın Kasım ayında İran'ın petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımlar da açıklaması bekleniyor.

İran riyali Nisan ayından bu yana yüzde 70 değer kaybetti.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar, sokakta da protestolara neden oluyor.

Grevdeki tır şoförlerine idam tehdidi

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri de düşük ücretleri protesto etmek için ülke çapında greve giden tır şoförlerine, greve devam etmeleri halinde "sert cezalar" verileceği uyarısında bulunmuştu.

Düşük ücretleri protesto eden bazı tır şoförleri yolları kapatmış, onlarca soför gözaltına alınmıştı.

Montazeri şoförlerin "otoyol hırsızlığı" ile ilgili sert kanunlar gereğince idam cezası alabileceğini belirtti.

290 sandalyeli meclisteki 153 milletvekili hükümete bir mektup göndererek soruna bir çözüm bulunmasını alep etti.

Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?
Kenya'da sporculardan yüksek harcırah alan senatörlerin Japonya ziyareti iptal edildiKenya'da sporculardan yüksek harcırah alan senatörlerin Japonya ziyareti iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

İngiliz havayolu şirketi British Airways 'hacklendiğini' açıkladı

İngiliz havayolu şirketi British Airways 'hacklendiğini' açıkladı

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?

Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?

Kenya'da sporculardan yüksek harcırah alan senatörlerin Japonya ziyareti iptal edildi

Kenya'da sporculardan yüksek harcırah alan senatörlerin Japonya ziyareti iptal edildi

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıp 20 milyon dolar ceza ödeyecek

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıp 20 milyon dolar ceza ödeyecek

Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: (Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil

Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: (Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil

Arjantin, IMF tarihindeki en büyük krediyi aldı: 57 milyar dolar

Arjantin, IMF tarihindeki en büyük krediyi aldı: 57 milyar dolar

Fed faizi artırıp, genişlemeci para politikası dönemini sonlandırdı: Türkiye gibi gelişen ülkeleri ne bekliyor?

Fed faizi artırıp, genişlemeci para politikası dönemini sonlandırdı: Türkiye gibi gelişen ülkeleri ne bekliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.