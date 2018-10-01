İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

İran medyası, ülkedeki yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için geçen ay kurulan özel mahkemenin, yolsuzluktan suçlu bulunan üç kişiyi idama mahkum ettiğini duyurdu.
Mahkeme 32 sanığa daha 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi.
İran devlet televizyonu, İran yargı sözcüsü Golam-Hüseyin Mohseni-Ejei'nin 3 sanığın "dünyada yolsuzluğu yayma" suçundan idam cezasına çarptırıldığını açıkladığını duyurdu.
Sanıkların idam cezalarını Yüksek Mahkeme'de temyize götürme hakkı bulunuyor.
Özel mahkemeler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı ve adil bir hukuki adım atılması" çağrısında bulunması ardından kurulmuştu.
İranlı yetkililer ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve yurtdışında bulunan İranlı muhaliflerin, İran'da istikrarsızlık ve kargaşa yaratmak için ekonomik savaş yürüttüğünü iddia ediyor.
ABD Mayıs ayında, İran ile 2015 yılında yapılmış olan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını artırmıştı.
Washington'ın Kasım ayında İran'ın petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımlar da açıklaması bekleniyor.
İran riyali Nisan ayından bu yana yüzde 70 değer kaybetti.
Ülkedeki ekonomik sıkıntılar, sokakta da protestolara neden oluyor.
İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri de düşük ücretleri protesto etmek için ülke çapında greve giden tır şoförlerine, greve devam etmeleri halinde "sert cezalar" verileceği uyarısında bulunmuştu.
Düşük ücretleri protesto eden bazı tır şoförleri yolları kapatmış, onlarca soför gözaltına alınmıştı.
Montazeri şoförlerin "otoyol hırsızlığı" ile ilgili sert kanunlar gereğince idam cezası alabileceğini belirtti.
290 sandalyeli meclisteki 153 milletvekili hükümete bir mektup göndererek soruna bir çözüm bulunmasını alep etti.
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