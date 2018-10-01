İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

İran medyası, ülkedeki yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için geçen ay kurulan özel mahkemenin, yolsuzluktan suçlu bulunan üç kişiyi idama mahkum ettiğini duyurdu.

Mahkeme 32 sanığa daha 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi.

İran devlet televizyonu, İran yargı sözcüsü Golam-Hüseyin Mohseni-Ejei'nin 3 sanığın "dünyada yolsuzluğu yayma" suçundan idam cezasına çarptırıldığını açıkladığını duyurdu.

Sanıkların idam cezalarını Yüksek Mahkeme'de temyize götürme hakkı bulunuyor.

Özel mahkemeler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı ve adil bir hukuki adım atılması" çağrısında bulunması ardından kurulmuştu.

İranlı yetkililer ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve yurtdışında bulunan İranlı muhaliflerin, İran'da istikrarsızlık ve kargaşa yaratmak için ekonomik savaş yürüttüğünü iddia ediyor.

ABD Mayıs ayında, İran ile 2015 yılında yapılmış olan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını artırmıştı.

Washington'ın Kasım ayında İran'ın petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımlar da açıklaması bekleniyor.