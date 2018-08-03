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İtalya’nın Mussomeli kentinde yazlık evler 1 Euro

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11bin nüfuslu Mussomeli şehrinin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 Euro’ya satılmasına karar verdi.

İtalya’nın Mussomeli kentinde yazlık evler 1 Euro

Mussomeli şehrinin ekonomisini ve turizmini güçlendirmek adına eski evleri case1euro.it sitesinde 1 euroya satılığa çıkaran Giuseppe Catania’nın hedefi, yazlıkçı sayısını çoğaltarak kentin ekonomisine can vermek. Ev sahiplerini, terk edilmiş eski evlerini 1 Euro’ya satmaya ikna eden Belediye Başkanı şimdilik 39 evin satıldığını duyurdu. İnternet sitelerinde evlerin fotoğraf ve bilgilerini yayınlayan Catania, “Eskiden bu mahallelerde sabahlara kadar oturulurdu. Bu balkonlarda insanlar sabahlara kadar konuşurdu. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerektiği öğrenilirken ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin Euro’dan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlığa sahip olabileceği bildirildi.

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Öte yandan kentin daimi sakinleri, bu satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. İnşaat şirketi sahibi bir Mussomelili, “Yazlıkçı gelişlerinden çok memnunuz, tadilata ihtiyaç duyan bir sürü ev var, 39 satış demek 39 inşaat şirketinin para kazanması demektir. Çok memnunuz” ifadesinde bulundu. İHA

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Anahtar Kelimeler:
İtalya yazlık sicilya tas ev

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