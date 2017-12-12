Kripto para piyasasının yeni oyuncusu 'Litecoin'



Litecoin, dünya genelinde herkes için yok denilebilecek az düzeyde olan maliyetle para transferi yapmaya olanak sağlayan bir kripto para birimidir. Diğer altcoinler gibi herhangi bir merkezi olmayan Litecoin, açık kaynak kodlu küresel bir ödeme sistemidir.



Litecoin'in kullanmış olduğu matematik altyapılı teknolojisi, bu ağı korumaktadır ve kullanıcıların kendi paralarını kendilerinin kontrol etmelerine olanak tanır.



Günümüzde popüler olan bilindik kripto para birimlerinden daha hızlı işlem onay sürelerine sahip olan Litecoin, aynı zamanda gelişmiş depolama imkanlarına sahiptir.





Aynı zamanda Litecoin işlemlerin hızlı bir şekilde onaylanmasını da sağlayacak teknolojiyi bünyesinde barındırır. Sabah'ta yer alan habere göre, Litecoin'de işlemler ortalama 2.5 dakika içerisinde onaylanmaktadır. İşlem kanıtlama algoritması scrypt tabanlı olduğu için normal bilgisayarların standart GPU işlemcileriyle kolayca işlenmekte ve yeni coinler üretilebilmektedir.

Litecoin tarihi



Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de açık bir kaynak kodlu istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürüldü. Litecoin ağı 13 Ekim 2011’de hayata geçti. Litecoin blok zinciri yeni bir blok oluşturma süresini azaltarak (2,5 dakika), coin sayısını ve farklı karma algoritmaları (SHA-2 yerine scrypt) artırarak, nispeten değiştirilmiş grafiksel kullanıcı arayüzü ile Bitcoin Core istemcinin bir çatalı olarak ortaya çıktı.









Litecoin ne kadar?



Litecoin fiyatları son bir yıla bakıldığında 50-100 dolar civarında seyretmekteydi. Ancak son günlerde çıkışa geçen Litecoin, sadece 24 saat içerisinde rekor kırarak, yüzde yüz artışla 240 dolar seviyesine yaklaştı. Geride bıraktığımız haftada başta Bitcoin olmak üzere birçok para biriminde fiyat artışı yaşandı ve bu artış Litecoin'e de etki etti.