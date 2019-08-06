FİNANS

Küresel piyasalar 'kur savaşı' endişeleriyle negatif seyrediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılması ile negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar 'kur savaşı' endişeleriyle negatif seyrediyor

Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası ABD Hazine Bakanlığı Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığının Pekin yönetimini, "döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlaması piyasalarda ticaret savaşında yeni cephenin kur üzerinden açılması olarak yorumlanırken, buna bağlı olarak pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Analistler, ABD'nin Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmesinin, yeni gümrük vergileri ve yaptırımlar gelebileceği endişelerini artırdığını belirterek, Çin'den beklenen misilleme adımlarının da bugün itibarıyla başladığına dikkati çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bu gelişmelerle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelmeye devam ettiğini kaydeden analistler, gelişmiş ülke tahvil faizlerinin tarihi düşük seviyelere gerilediğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentilerden düşük gelmesi ve kur savaşı tedirginlikleriyle satış baskısı altında kalan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 2,90, S&P 500 endeksi yüzde 2,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,47 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya 10 yıllık tahvil faizleri yüzde eksi 0,51 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki gerilemenin de etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,19 düşüş kaydetti.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 16,65'e yükselmesine karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezerv artırıcı adımları ile döviz kurları sakin bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,01 azalışla 98.673 puandan tamamlarken, dün 5,5715'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle

14.30 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı

KAYNAK:AA

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!
ABD-Çin ticaret savaşı: Yuan, dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine gerilediABD-Çin ticaret savaşı: Yuan, dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yuan Küresel piyasalar dolar ticaret savaşı

En Çok Okunan Haberler

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Yerli otomobille ilgili önemli paylaşım! İşte ilk görüntü

Yerli otomobille ilgili önemli paylaşım! İşte ilk görüntü

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Zara'nın sahibi Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. ismi oldu

Zara'nın sahibi Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. ismi oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

ABD-Çin ticaret savaşı: Yuan, dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi

ABD-Çin ticaret savaşı: Yuan, dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi

Merkez Bankası ve FED başkanları neden 'kötü iletişim' eleştirilerine maruz kaldı?

Merkez Bankası ve FED başkanları neden 'kötü iletişim' eleştirilerine maruz kaldı?

Çin'den ABD'nin ilave vergilerine 'misilleme' uyarısı

Çin'den ABD'nin ilave vergilerine 'misilleme' uyarısı

ABD - Çin ticaret savaşı - Trump'tan 300 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek gümrük vergisi tehdidi

ABD - Çin ticaret savaşı - Trump'tan 300 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek gümrük vergisi tehdidi

ABD Kongresi harcamaları artıran iki yıllık federal bütçeye onay verdi

ABD Kongresi harcamaları artıran iki yıllık federal bütçeye onay verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.