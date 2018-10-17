OECD 'vatandaşlık veya süresiz oturum satan' 21 ülkeyi açıkladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), yatırım karşılığı vatandaşlık ya da süresiz oturum vererek vergi kaçırma ile mücadele çabalarını baltalamakla suçladığı 21 ülkeyi kamuoyuna açıkladı. Kara listede Malta, Monako ve Kıbrıs gibi Akdeniz ülkeleri de var; Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri de.

OECD'nin Salı günü yayımladığı rapor kapsamında 100 ülkenin vatandaşlık ve süresiz oturum programlarını inceledi.

Paris merkezli kuruluş 21 ülkenin, yurt dışındaki finansal varlıklardan gelen gelir üzerinden az vergi aldıkları ve hak tanıdıkları kişilere bu ülkelerde belirli bir süre yaşama zorunluluğu getirmedikleri için seçildiklerini açıkladı.

OECD'ye göre yabancılar, vakıf fonlarına bağış yaparak ya da mülk veya devlet tahvilleri alarak, daha önce hiç yaşamadıkları ülkelerin vatandaşları olabiliyorlar.

Raporda bu durumun, vatandaşlığı ticari bir mala indirgeyen 3 milyar dolarlık bir pazara dönüştüğü uyarısı yapıldı.

OECD'ye göre, ikinci vatandaşlıklar, yurt dışında tutulan varlıklarını gizlemek isteyenler tarafından kötüye kullanılabilir.