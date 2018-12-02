FİNANS

Paris'te Sarı Yelekliler gösterileri: Fransa OHAL ilan etmeyi düşünüyor

02.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

Fransa'da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, ülkenin başkenti Paris'i etkisi altına alan, yakıt fiyatlarına yapılan vergi zammını protesto etmek için düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinin önüne geçmek için olağanüstü hal ilan etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Paris'te Sarı Yelekliler gösterileri: Fransa OHAL ilan etmeyi düşünüyor

Fransa'da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, ülkenin başkenti Paris'i etkisi altına alan, yakıt fiyatlarına yapılan vergi zammını protesto etmek için düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinin önüne geçmek için olağanüstü hal ilan etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Griveaux, Europe 1 radyo kanalına yaptığı açıklamada bu tarz eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaları gerektiğini söylerken barışçıl eylemcileri ise müzakere masasına davet etti.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un bugün kabineyle bir acil durum toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Griveaux, bu toplantıda alınması düşünülecek önlemler kapsamında OHAL'in de yer alabileceğini aktardı.

Paris'te düzenlenen gösterilerle ilgili Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü bir açıklama yapan Macron, ortaya çıkan sahnelerin kaosu andırdığını dile getirmişti.

Macron, "Bugün Paris'te olanlar meşru bir öfkenin barışçıl bir ifadesi değil. Bu şiddetli eylemleri yapan suçlular değişim istemiyor, ilerleme aramıyor, kaos istiyorlar" ifadesinde bulundu.

Fransa, 2015 yılında Paris'i etkisi altına alan saldırıların ardından OHAL ilan etmiş, altı defa uzattığı OHAL'i iki yıl sonra kaldırmıştı.

Polis

270 kişiye gözaltı

Cumartesi gün boyunca, bazıları metal sopa ve balta taşıyan maskeli eylemcilerin araçları ateşe verdiği ve bazı binaları meşaleyle yaktıkları görüldü.

Kentin turistik merkezlerinden Champs-Elysées'te eylemcileri dağıtmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

17 Kasım'da başlayan, benzin vergilerine getirilen zammı ve pahalı yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemler, hafta sonu Paris'in merkezinde göstericiler ve polisin çatışmasına varacak seviyeye ulaştı.

Protestocuların giydikleri sarı yeleklerle anılan eylemler kapsamında en az 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 110 kişi yaralandı ve 270 kişi gözaltına alındı.

Paris

Hükümet yetkilileri ise Cumartesi günü düzenlenen eylemlere 'aşırı sol ve sağdan çapulcuların' katıldığını öne sürüyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Cumartesi geç saatlerde yaptığı bir açıklamada, güvenlik güçlerinin şiddeti önlemek için her türlü önlemi aldığını ancak 'aşırı vahşi, organize ve kararlı gruplarla' karşılaştıklarını söyledi.

Ancak Castaner, hükümetinin petrole bağımlılığı azaltmak için uygulamaya koyduğu planların iletişimini yapmak konusunda başarısız kaldığını söyledi.

BFM televizyon kanalına konuşan eylemciler ise şiddeti yetkililerin körüklediğini belirtiyor.

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