Petrol fiyatlarının yükselişi, İran'a yaptırımların devreye girmesiyle sekteye uğrar mı?

Londra merkezli bir araştırma enstitüsü olan Energy Aspects'ten analist Riccardo Fabiani, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda herkesin gözü İran'ın gerçekleştirdiği petrol ihracatı rakamlarında olacak. Amerikan yaptırımları bir şekilde katakulliye getirilecek mi ya da üretim nasıl bir hızda azalacak..." açıklamasında bulunuyor.

Bu yüzden her senaryoda petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemde gelgitlerin yaşanması bekleniyor.

Ancak diğer petrol üreticilerinin üretim kapasitelerini artıracağını duyurması, bu yöndeki beklentiyi azalttı.

Son iki yıldır yükselişte olan petrol fiyatları, İran'a yaptırımların devreye girmesiyle arzda oluşabilecek istikrarsızlık ve talepte doğabilecek darlık yüzünden büyük bir testten geçecek.

Ekim ayı içinde yılın en yüksek seviyelerine çıkan petrol fiyatları, özellikle küresel ekonomiyle ilgili endişeler, ticaret savaşları ve yükselen faizler eşliğinde bir aydan kısa bir süre içinde 15 dolar kadar azaldı.

Son aylara kadar arzın azalacağı düşüncesiyle yükselen petrol fiyatlar ise ABD, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin üretimi artıracağını söylemesiyle darbe yedi.

İran Nisan ayında günlük olarak 2,5 milyon varil petrol ihraç ediyordu; ancak ABD'nin İran yaptırımlarını tekrar devreye sokacağını söylemesiyle bu tablo zarar gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi olan İran'ın hedef alınması, petrol arzı cephesinde büyük sonuçlar doğurabilir.

Ancak Pazartesi itibariyle ABD'nin İran'dan petrol satın alacakların peşine düşecek olması bu tabloyu değiştirebilir.

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, üç yıl sonra ilk defa 100 dolar seviyelerinin görülebileceği yorumlarının yapılmasına yol açıyordu.

Ekim ayı içinde ham petrolün varil fiyatı 86 dolara kadar çıktı. ABD tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 75 dolara kadar yükseldi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) önümüzdeki dönem için beklediği gibi küresel ekonomik büyümede bir daralmanın yaşanması, enerji alıcılarının talebinin düşmesine yol açabilir.

ABD'nin muafiyet uygulamasının sonuçları ne olur?

Cuma günü ABD'nin İran ile ticaretinde bazı ülkelere muafiyet tanıyacağını söylemesi de önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında istikrarsızlık görülebileceğine işaret ediyor.

ABD, özellikle petrol piyasasının büyük bir zarar görmemesi için İran'dan gerçekleştirilen petrol ticaretinde birtakım muafiyetler tanıyacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü isim vermeden 8 ülkeye muafiyet tanıyacaklarını belirtti.

Bu ülkelerden birinin Türkiye olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Dönmez Cuma günü, ABD'nin İran yaptırımlarında istisna uygulayacağı sekiz ülke arasında Türkiye'nin de olduğunu açıkladı.

Muafiyet tanınan diğer ülkeler arasında Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin olması bekleniyor.

ABD, İran'ın ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlıyor

ABD'nin pozisyonunu son günlerde yumuşatmasına rağmen, İran'dan ithal edilen petrolün varil miktarını 0'a indirmeyi hedeflediği biliniyor.