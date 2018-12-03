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Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 09:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Katar, Ocak 2019'da üyelikten ayrılacağını OPEC'e bugün bildirdi. Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, 'Kararımızı OPEC'e bu saban ilettik. OPEC üyesi olmayan her ülke gibi tüm taahhütlerimize uymaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Katar, 57 yıldır üyesi bulunduğu OPEC'ten Ocak 2019'da ayrılma kararı aldı.

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi yaptığı açıklamada, "OPEC'ten Ocak 2019 itibarıyla çekileceğiz. Kararımızı OPEC'e bu sabah ilettik. OPEC üyesi olmayan her ülke gibi tüm taahhütlerimize uymaya devam edeceğiz" dedi.

Al-Kaabi, Katar'ın ayrılmasının OPEC'in petrol üretim kararları üzerinde "küçük" bir etkisi olacağını belirtirken, 57 yıldır üyesi olduğumuz OPEC'ten ayrılmak kolay değil" diye konuştu. (Foreks)

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