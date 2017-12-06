S&P'den faiz açıklaması

06 Aralık 2017 14:49
S&P'den faiz açıklaması

S&P, TCMB'nin 100 baz puan faiz artırmasını beklediğini, son enflasyon verisinin Türkiye için bile çok yüksek olduğunu kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), TCMB'nin 14 Aralık'taki toplantısına ilişkin beklentilerini açıkladı.
 
Kurumdan yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın bir sonraki politika toplantısında faizi en az 100 baz puan artırmasının muhtemel olduğunu bildirildi.
 
"Son enflasyon verisi Türkiye için bile çok yüksek" ifadesine yer verilen açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:
 
"TCMB para politikasını öyle ya da böyle sıkılaştıracak. 2014'teki gibi repo faizinin artırılması piyasalara daha net mesaj verir ancak aralıkta böyle bir adım beklemiyoruz"
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