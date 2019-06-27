FİNANS

Suudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2019 06:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'daki limitet şirketlerde yabancı yatırımcılar için uygulanan yüzde 49'luk ortaklık sınırlaması kaldırıldı.

Suudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldı

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Otoritesinden (CMA) yapılan açıklamada, şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ülkede yatırım yapmak isteyen yabancıların diledikleri kadar hisseye sahip olabilecekleri belirtildi.

Önceki düzenlemede Suudi Arabistan'da bir şirkette yabancıların toplam hisselerinin yüzde 49'u geçmemesi kuralı geçerliydi. Yeni kararla yabancı yatırımcılar için hisse sınırlaması kaldırılmış oldu.

Suudi Arabistan'da 2015'te yapılan düzenlemeyle yabancı yatırımcıların doğrudan hisse senedi alabilmelerinin önü açılmıştı.

Riyad yönetimi, bir süredir petrol bağımlılığını azaltarak ülkeye yatırım çekme amacıyla çeşitli adımlar atıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suudi arabistan yabancı yatırım

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