FİNANS

Türkiye'de bazı doğalgaz santrallerinde 'kur artışı' yüzünden elektrik üretimi aksadı

14.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

EPİAŞ Şeffaflık Platformu'nun verilerine göre, 6 doğal gaz yakıtlı santral Pazartesi günü elektrik üretimini durdurdu. Aralarında yabancı firmalara ait olanların da bulunduğu bazı santrallerin bir günden fazla olmak üzere üretimi kestiği platformda görülüyor. Uzmanlara göre bunun nedeni kur artışının maliyetlere etkisi. BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberi.

Türkiye'de bazı doğalgaz santrallerinde 'kur artışı' yüzünden elektrik üretimi aksadı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Şeffaflık Platformu'nun verilerine göre, son birkaç gündür Türkiye'de 6 elektrik santralinde üretim aksadı.

Aralarında yabancı firmaların santrallerinin de olduğu doğalgaz yakıtlı bu santraller dün elektrik üretimini durdurdu.

EPİAŞ verilerine göre bazı firmaların 9 Ağustos'tan itibaren üretimi durdurduğu, bazılarının ise Pazar gününden itibaren üretim yapmadığı görülüyor.

Bazı santrallerin önümüzdeki günlerde de üretim yapmayacağı platformdan takip edilebiliyor.

EPİAŞ'ta firmaların elektrik üretimini neden durduklarına dair planlı ya da planlı olmayan herhangi bir gerekçe bulunmuyor.

Enerji alanında fiyat analizi ve habercilik yapan Argus Media, konuyla ilgili hazırladığı analizinde firmaların elektrik üretim faaliyetlerine ara vermesine gerekçe olarak, Türk Lirası'nın değer kaybı yüzünden santral maliyetlerinin artmasını gösteriyor.

TL'deki düşüş nedeniyle doğal gaz fiyatlarının arttığını söyleyen Argus Media, doğal gaz ile elektrik üreten şirketlerin artan işletme maliyetleri nedeniyle üretimi durduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

'Artan döviz fiyatı ve teknik arıza'

Elektrik üretimini durduran şirketler arasında GAMA Enerji A.Ş de bulunuyor.

BBC Türkçe'nin konuştuğu GAMA Enerji A.Ş Genel Müdürü ve Enerji Ticareti Derneği Başkanı Tamer Çalışır, üretiminin durmasını, "artan döviz fiyatı ve santraldeki tribünlerinin bir tanesinde meydana gelen teknik arıza" ile açıklıyor.

OMW Samsun Elektrik ise BBC Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamasında, "Mevcut operasyonlarımız planlandığı gibi devam etmektedir" dedi.

Platformda elektrik üretimine ara verdiği gözüken diğer firmalar, yazılı ve sözlü olarak ilettiğimiz bilgi edinme başvurumuza yanıt vermedi.

Enerji Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ise haber yayımlanana dek geçen süre içerisinde talebimizi yanıtsız bıraktı.

elektrik santrali

Enerji Ticareti Derneği: Santrallerin bir kısmı çalışamaz hale geldi

Türkiye'de elektriğin alınıp satıldığı piyasa EPİAŞ tarafından işletiliyor.

Firmalar bir sonraki gün için, 'gün öncesi' piyasasına EPİAŞ üzerinden tekliflerini giriyor, alıcılar da yine EPİAŞ üzerinden kendi tekliflerini giriyor.

Sonrasında piyasa içerisinde eşleşme oluyor ve şirketler bir sonraki günün üretimini bu eşleşmelere göre yapıyor.

Tamer Çalışır, doğalgaz ile elektrik üreten şirketlerin "keyfi olarak" elektrik üretimini durdurma tasarrufuna sahip olmadığı söylüyor.

Ancak artan döviz fiyatları ve Ağustos başında düzenlenen doğal gaz satış fiyatları nedeniyle EPİAŞ'tan talimat alamadıklarını söylüyor.

Geçen yıl 8 bin saat üretim yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin güvenliği için bugüne kadar zarar etme pahasına üretimi durdurmadık" diyen Çalışır, şu an Türkiye genelinde santrallerin bir kısmının elektrik üretemez hale geldiğini belirtiyor:

"EPİAŞ'ın gün öncesi talimatlarına ya da Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin gün içi talimatlarına bağlı olarak çalışıyoruz. Bugünkü koşullarda da yine bütün piyasa oyuncuları gün sonunda gaz masraflarını çıkartabilecek fiyat tekliflerini sunuyor."

"Ancak özellikle gaz fiyatında yeni fiyat tarifesine geçilmesi ve dolar kurundaki değişiklikten kaynaklanan nedenlerden dolayı verilen teklifler, maalesef santrallerin çalışmasına izin vermiyor.

"Özellikle Cumartesi gününden itibaren artan döviz kuru ve yeni doğal gaz fiyatları nedeniyle santrallerin bir kısmı çalışamaz hale geldi. Bu şirketlerin üretimi durdurmayı tercih etmesinden değil, EPİAŞ'tan talimat alamamalarından kaynaklanıyor."

'Önlenemeyecek bir krizin habercisi değil'

GAMA'nın elektrik üretimini durdurma sebepleri arasında santrallerindeki bir tribünde meydana gelen teknik arıza da yer alıyor.

Ekim ayında bakımı planlanan tribünün ani bir arıza yaşadığı için bakıma alındığını söyleyen Çalışır, diğer tribünün ise yeni doğal gaz fiyatları ve dövizdeki artıştan ötürü faaliyete geçemediğini söylüyor.

Çalışır, 6 şirkete ait santralin üretimini durdurmasının "önlenemeyecek bir krizin habercisi" olarak okunmaması gerektiğini, doğal gaz ve dövizden kaynaklı meydana gelen maliyet artışının ne zaman son bulacağına dair bir öngörüde bulunmanın ise zor olduğunu ifade ediyor:

"Anlık olarak değişen koşullar nedeniyle, santrallerin aynı anda devre dışı kalması söz konusu olabiliyor. Devlet de buna yönelik anında tedbir aldı. BOTAŞ geçici bir süre için kuru sabitleme gibi bir tedavi yöntemine gitti.

"Açıkça söylemek gerekirse biz şu anda çalışarak sadece masraflarımızı çıkartabiliyoruz. Sanılmasın ki kar ediyoruz veya kar edemediğimiz için çalışmıyoruz. Biz sadece o maliyeti sıfırlamak tekliflerimizi ona göre ayarlıyoruz.

"Makul bir sürede bunların hepsi çözümlenebilir. Daha önce 2001 ya da 2004 yılında yaşanan krizlerde de bu kadar ani döviz yükselmişti sonra 17 sene bir daha bu sorunu yaşamamıştık. Bu kriz de bir şekilde aşılacak. Ama 'Birkaç güne çözülür' ya da 'daha uzun sürer' demek sağlıklı bir yaklaşım olmaz."

BOTAŞ kuru sabitledi

Türkiye'nin doğalgazı aldığı ülkelerin başında Rusya, İran ve Azerbaycan geliyor.

Reuters ve Bloomberg kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, BOTAŞ'ın (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) doğalgaz ile çalışan enerji santrallerine yardımcı olmak adına dolar/TL kurunu 6,5'e sabitlediğini kaleme aldı.

BOTAŞ elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapmıştı.

Santrallerin aldıkları gazın ödemesinin dolar üzerinden yapılacağı karara bağlanmıştı. Bu da döviz kurunun yükselmesiyle santrallerin faaliyetlerinin pahalı bir hale gelmesine yol açtı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Temmuz ayında yaptığı açıklamada 100 milyar dolar civarındaki yatırımlar neticesinde faiz hariç 50 milyar dolarlık bir kredi yükü olduğunu söylemişti.

TMMOB: Bu sonucu bekliyorduk

TMMOB dün paylaştığı analizinde, Ağustos 2018'e kadar doğal gaz ile elektrik üreten santrallere verilen gaz fiyatlarının maliyet rakamlarının altında olduğunu ve özel şirketlerin "kamu zararı ve yurttaşlara çıkarılan faturalar pahasına" desteklendiğini söylemişti.

Artan döviz fiyatları ve Ağustos ayının başı itibariyle doğal gazın yeni fiyatlandırmasıyla birlikte, elektrik üretiminin azalacağını ve vatandaşa yansıyan faturaların zamlanacağını işaret etmişti.

Ayrıca analizinde; elektrik sektöründeki üretim, iletim, dağıtım ve satış ana faaliyetlerinin ayrıştırılıp, her birinin ayrı kurum/şirketler tarafından yerine getirilmesinin elektrik fiyatlarını artırdığını söylemişti.

BBC Türkçe'nin soruların yanıtlayan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Dairesi Başkanı Oğuz Türkyılmaz, 6 firmanın elektrik üretmemesi hakkında, "Doğalgaz maliyetleri arttığı için Türkiye'de elektrik üretiminin azalabileceğini zaten öngörüyorduk" diyor.

Ancak Türkyılmaz'a göre, "Türkiye karanlıkta kalacak" çıkarımında bulunmamak gerekiyor:

"Kur çok dalgalı olduğu için haklı olarak üretimi durdurma kararı almış olabilirler. Ama bu mutlak sürecek bir şey değil, Türkiye karanlıkta kalmaz. Çünkü halihazırda bir kapasite fazlası var. Diğer santraller daha verimli çalıştırabilir. Şu an ciddi bir problem yaratacağını düşünmüyorum."

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ise dünkü açıklamasında, "Türkiye'de enerji yönetiminin bilgisi ve becerisi tartışmalıdır" diyor ve ekliyor:

"Hâlihazırda elektrik talebinin arz kapasitesinin gerisinde kalması ve planlama olmayışından ötürü özellikle fosil yakıt esaslı birçok santralin ölü yatırım olduğu, bu ölü yatırımların kredilerle yapıldığı, özel sektörün ödeyemediği kredi borçlarının şu veya bu şekilde Hazine'ye ve tüketicilere yansıtılacağını görmezden gelen ve ayrıca "kapasite bedeli" adı altında bu irrasyonel yatırımlara destek çıkan enerji yönetiminin bilgisi ve becerisinin tartışmalı olduğu açıktır.

"İthal kaynağa dayalı elektrik üretim politikaları adım adım terk edilmeden; serbestleştirme ve özelleştirmelerden vazgeçilmeden; yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim altyapısı geliştirilmeden; toplum çıkarlarını esas alan kamusal planlamaya dayalı kurumsal üretim, iletim, dağıtım politikaları uygulanmadan ülke ve toplum aleyhine politika ve zamların süreceği gerçeği göz ardı edilmemelidir."

Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyorVenezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor
TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir

Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz

Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?

Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.