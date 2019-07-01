Yunanistan'da öfkeli gençler neden SYRIZA'dan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne yöneliyor?

Seçimi kazanması beklenen YD lideri Kyriakos Miçotakis daha düşük vergi, daha fazla özelleştirme ve Yunanistan'a borç verenlerle yeniden müzakere ederek daha fazla borç almayı vadediyor.

Ülke 7 Temmuz'daki genel seçime hazırlanırken Stavridis ve arkadaşları 2015'ten beri iktidarda bulunan radikal ve gençlik odaklı Radikal Sol Koalisyon'u (SYRIZA) desteklemeyecek.

Stavridis, "Arkadaşlarımın çoğu da göç etmeyi düşünüyor. Yunanistan'da maaşlar çok düşük, ekonomi çok kötü" diyor.

Genç işsizliğinin yüzde 40'a ulaştığı ülkede 2010'dan bu yana 350 ile 500 bin arası üniversite mezununun göç ettiği tahmin ediliyor.

Tasos Stavridis, "Finansal krizimiz beklediğimizden çok uzun sürdü ve yıprandık" diyor.

Pek çok genç Yunan gibi 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tasos Stavridis de siyaset bilimi bölümünden mezun olduktan sonra ülkesini terk etmeyi düşünüyor.

Stavridis "Aslında ben de krizden onları sorumlu tutuyorum" diyor ve ekliyor:

"Ama Miçotakis'in pek çok değişiklik yaptığına inanıyorum. Partisinin ekonomik planına katılıyorum ve bu planın bizim bu durumdan kurtulmamızı sağlayacağını düşünüyorum.

"Ekonomik olarak iyileşmek için özel sektöre odaklanmalıyız. Kamu sektörümüz tembel ve verimsiz."

1970'lerde askeri diktatörlüğün çökmesine yardımcı olan öğrenci hareketlerinden ekonomik kriz başladığı dönem yaşanan anarşist isyanlara kadar Yunanistan uzun yıllardır radikal gençlik politikalarıyla özdeşlemiş durumda.

Gençlik radikalliğini kayıp mı ediyor?

Bazı genç Yunanlarla konuştuğumda iktidardaki SYRIZA'nın devrimci söylemine rağmen durumda hiçbir değişim olmaması kuşkuculuğa yol açmış.

Avrupa Parlamentosu seçiminde YD'ye oy veren 19 yaşındaki Selanikli Zoe Babaolou "Ailem en son sol bir şeyi desteklediğinde sonuç daha kötü oldu. Daha güvenilir bir şeye dönmek daha iyi geliyor".

SYRIZA müesses nizam karşıtı bir platformla iktidara gelse de, AB'nin kurtarma paketi hakkında düzenlediği ve halkın paketi reddettiği referanduma rağmen bu paketi kabul etmesi destekçileri arasındaki popülerliğini azalttı.