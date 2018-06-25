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15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

Rekor seviyelere ulaşan patates ve soğan fiyatlarının 15-20 gün içerisinde 1- 1,5 lira seviyelerine ineceğini söyleyen toptancılar, depolandığını için değil, ürün olmadığı için fiyatların yüksek olduğunu belirtti.

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

Patates ve soğan hasadı döneminde aşırı yağmur ve dolunun yağması ile birlikte ekilen ürünlerin bir çoğu tarlada çürüdü. Tarlada çürüyen ürünlerden geriye kalanlarını piyasanın ihtiyacını karşılamaması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Yine geçen patates ve soğan para etmeyince çiftçi bu yıl fazla ürün ekmedi. Patates ve soğanın önümüzdeki 15-20 gün içerisinde 1-1,5 liraya düşeceğini söyleyen Kocaelili toptancılar, sosyal medya üzerinden yapılan haberlerin yanlış olduğunu vurguladı.

“15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak”

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toptancılık yapan Fazlı Top, “Soğan şu anda bizde 5, tarlada 4,5 lira civarında. Patateste 3- 3,5 lira. Ödemiş’ten gelen mallar 3, Adana’dan gelen mallar 3,5 liraya satılıyor. Patates şuan sadece Adana ve Reyhanlı bölgesinde çıktığı için ve bol yağmurlar nedeniyle mallarda çürüme yaptı, onun için mal az üretildi. Bu yüzden fiyatlar yüksek. Önümüzdeki ayın başından itibaren patateste soğanda yarı fiyatına düşer. 5-6 bölgeden patates başlayacak. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1-1,5 lira arası olur. Soğan da aynı paralara iner. Millet diyor ki aracı kazanıyor. Hiç alakası yok. Aracı olmasa bu patates soğan 10 lira olur” dedi.

“Sosyal medyada haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla çıkan haberler yanlış”

25 yıldır toptancılık yapan Salih Ercan ise “Bu sene patates soğan meselesi yanlış şeylerde konu oldu. Sosyal medyada haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla çıkan haberler yanlış. Bu işin bu noktaya gelmesindeki birinci etken ekolojik denge ile küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile alakalı bir sorun. Sosyal medyada ve televizyon kanallarında görmüş olduğumuz o görüntüler tamamen eski görüntüler” ifadelerini kullandı. İHA

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Patates soğan

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
adam doğru söylüyor, eğer konu iyiye gitmişse yönetimin eseridir, kötüye gitmişse ekolojik denge, küresel ısınma, dış mihrak, takdiri ilahı falandır. aksini düşünmek fitö ağzı ile konuşmaktır.
Almayın fırsatçıların ellerinde patlasın.
Ülkeden gidebilen gitsin, enkaz geliyor
20 gün sonra hasat zamanı fiyatlar kendiliğinden düşecek zaten ama siz onuda kendinize mal edersinir
HİÇ İNANDIRICI DEĞİL. EĞER SEBEP BU OLSAYDI BU AÇIKLAMAYI SEÇİMDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKİRDİ. BAZI KESİMLERDEN ALDIKLARI TALİMATLA PATATES FİYATLARINI ASTRONOMİK SEVİYELERE ÇIKARAN BU KİŞİLERİ BOYKOT EDİYORUM BUNDAN SONRA PATATESİMİ DEVLETİN ANLAŞMA YAPARAK İTHAL ETTİĞİ PATATESLERDEN ALACAĞIM BU TOPTANCILARDA STOKLADIKLARI O PATATESLERİ OTURUP KENDİLERİ YESİNLER
Patetes, soğan, kur, faiz ve daha saymadığım birçok şeyi seçim dönemini fırsat bilerek oynayanlardan devlet hesap sormalı!!!
patates sogan ya tarlada birakiliyor toplanmiyor yada magaralarda saklaniyor. ulkemizde her zaman korunan devlet destegi verilen ciftcilere yeni duzenlemeler gelmeli planli bir sekilde uretim yapilmali ne eksik ne fazla..
he he bir haftada elinizde ürün kalmadı , hemde seçim öncesi
YA BU MEMLEKET NE KIŞLAR NE FAKİRLİKLER GÖRDÜ PQTATES VE SOĞAN KITLIĞI GÖRMEDİ ATMA ATMA KIVIRMA YOKM EFENDİM PATATES YOKMUŞ YAĞMUR VARMIŞ BUNU YAPANLAR AÇIKLANMALI YOKSA BELEDİYE SEÇİMLERİ YADA BİR DAHAKİ SEÇİMLERİ ZOR GÖRÜRSÜNÜZ KARDEŞİM MİLLETİN MİDESİ NEDEN BULANDIYSA MANTIKLI GEREKÇELER VE TAKİBİNİ YAPMAZSANIZ YOK OLMAYA DOĞRU Gİ,DERSİNİZ. GIDA SEKTÖRÜ BARONLARI AÇIKLANMALI
BU SECIM STRETEJISI IDI BIZ GIDERSEK BAK SOGAN VE PATETESI 7 LIRAYA YERSINIZ DEDILER
hükümet değişmedi bu ne lahana bu ne perhiz :)
Madem dolu ve yağmurdan etkilendi neden seçimden önce açıklamadınız
ithal alalım.memleketimizin altı petrol kaynıyor.satar patates soğan alırız.bu arada insanlarda bir dişini sıksın.patates yoksa pasta yesinler
mümkün mertebe almayın ellerinde patlasın
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