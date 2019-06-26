FİNANS

2018’den bu yana ilk kez Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Ocak 2018’den bu yana ilk kez TSİ 08:19’da 12 bin 867 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 10.98 artışla 12 bin 520 dolara döndü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.98 artışla 12 bin 520 dolara yükseldi ve 222 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61.7’sini oluşturdu.

2018’den bu yana ilk kez Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde

Küresel jeopolitik gerilimlerin ardından güvenli liman arayışında olan yatırımcıların, Facebook’un kripto para birimi Libra’yı tanıtmasının ardından kripto para birimleri piyasalarına yönelmesiyle piyasada artış görüldü.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.98 artışla 12 bin 520 dolara yükseldi ve 222 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,286 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 5.50, yüzde 1.27, yüzde 1.30 ve yüzde 0.34 ile Bitcoin dışında sırasıyla Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve Tether yükseldi. En büyük 100’den de 60’sı arttı ve söz konusu artışa yüzde 27.34 ile 29’uncu sıradaki Qtum öncülük etti.

Bitcoin’deki artışın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 25 milyar dolara denk gelen yüzde 7.4 artışla 360 milyar 749 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 94 milyar 996 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 10.98

2.Ethereum yüzde 5.50

3.Ripple yüzde 1.27

4.Bitcoin Cash yüzde 1.30

9.Tether yüzde 0.34 yükselirken

5.Litecoin yüzde 0.63

6.EOS yüzde 0.85

7.Binance Coin yüzde 0.45

8.Bitcoin SV yüzde 0.08

10.TRON yüzde 1.86 düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para birimleri Bitcoin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
6 gün icinde wild digital see ile #bluzelle katlayacak kendini
büyük fırsat var arkadaşlar.
Şuanda çok ciddi bir alım zamanı olduğunu düşünüyorum. Facebook'un kendi kripto parasını çıkaracak olmasından dolayı facebook çok ciddi bir bitcoin alımı yapıyor. Bu sebeple hafta sonuna kadar 20bin doları görmesi hayal değil.
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