FİNANS

327 şubeli tekstil devinden halka arz açıklaması

21 Mart 2018 10:52

DeFacto Perakende'nin ek satış dahil azami yüzde 29.81'i sermaye artırım ve ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.

327 şubeli tekstil devinden halka arz açıklaması
Hazır giyim perakende mağazacılık zinciri Defacto'nun halka arzına ilişkin taslak izahname yayımlandı.
 
Halka arza Ak Yatırım ve İş Yatırım'ın aracılık edeceği bilgisinin yer aldığı izahnameye göre; ortaklığın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 212 milyon 641 bin 600 liradan 229 milyon 652 bin 928 liraya çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 17 milyon 11 bin 328 liralık paylar ile mevcut pay sahiplerinden Zeki Cemal Özen'e ait 28 milyon 281 bin 333, İhsan Ateş'e ait 5 milyon 826 bin 380, Şahin Demir'e ait 1 milyon 943 bin 544, İdris Özçelik'e ait 1 milyon 943 bin 544, DF Retail Holdco Cooperatif'e ait 3 milyon 682 bin 953 ve Ozn Investment'e ait 850 bin 566 liralık paylar olmak üzere toplam 59 milyon 539 bin 648 lira nominal değerli 59 milyon 539 bin 648 adet payın halka arzı öngörülüyor.
 
Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Zeki Cemal Özen'e ait 5 milyon 939 bin 80, İhsan Ateş'e ait 1 milyon 223 bin 540, Şahin Demir'e ait 408 bin 144, İdris Özçelik'e ait 408 bin 144, DF Retail Holdco Cooperatif'e ait 773 bin 420 ve Ozn Investment'e ait 178 bin 619 liralık, toplamda halka arz edilen payların yüzde 15'ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanıyor.
 
22 ülkede 447 mağaza
 
İlk mağazasını 2005 yılında açan Defacto'nun 2017 sonu itibariyle yurt içinde 324, yurt dışında ise 123 mağazası bulunuyor.
 
Defacto; Kazakistan, Irak, Mısır, Belarus, Fas, Tunus, Kosova, Arnavulirauk, Sırbistan, Gürcistan, Rusya, Bosna Hersek, Cezayir, Azerbaycan, Ürdün, Kırgızistan, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Pakistan, KKTC ve Türkiye olmak üzere toplam 22 ülkede hizmet veriyor.
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