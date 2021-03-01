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3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 14:37 | Son Güncelleme

3600 ek göstergede son durum ne sorusuna vatandaşlar tarafından uzun süredir cevap aranıyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşını direkt olarak etkileyecek olan 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, imamların ek göstergeden yararlanması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki hükümete çağrı yaptı. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu yeniden gündeme geldi. İşte son durum...

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek göstergede son durum ne konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken yetkililerden gelen açıklamalar takip ediliyor. Özellikle bu gelişmeyi bekleyen vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri titizlikle araştırılıyor. Ek göstergenin 2200’den 3000 ve 3600’e çıkarılması ile beraber din görevlisi, idareci, hemşire, polis ve öğretmen emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanacak. Bundan önce 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından açıklama yapılmıştı. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi olarak Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan bir çağrı geldi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde imamlara 3600 ek gösterge vadinde bulunduğunu hatırlatarak, “Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek, yinelendiğini vurgulayarak yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti:

Türk Diyanet Vakfı Başkanı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gösterge çağrısıTürk Diyanet Vakfı Başkanı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gösterge çağrısı

“Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz.” Peki, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2021?

3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çeşitli sorular yöneltilmişti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmişti. Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuyla ilgili ve polislerin özlük hakları ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermişti. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemişti. Şimdi, konuyla alakalı güncel gelişmeler çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 17 Kasım 2020'de gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı. Bakan Elvan, 3600 ek gösterge konusunda da bir açıklama yapmıştı. Bakan Elvan, konuyla ilgili olarak "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge nedir son durum konusunda net bilgi almak isteyen vatandaşlar da bulunuyor. Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında. Dolayısıyla memurlar tarafından 3600 ek gösterge son dakika haberler yakından takip ediliyor ve yetkililerin yapacağı güncel açıklamalar merak ediliyor.

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