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80 metrekarelik depoda para basıyorlar!

25 Aralık 2017 12:54

Antalya'da girişimci iki kardeş, ağıldan dönüştürdükleri 80 metrekarelik depoda istiridye mantarı üretmeye başladı. Mantarları kilosu 15 liradan satan kardeşler, yılda 100 bin lira kazanmayı hedefliyor.

80 metrekarelik depoda para basıyorlar!

 babalarından kalma 80 metrekarelik ağılda kendi imkanlarıyla raf kurup, 3 katlı bölümler oluşturdu. Fan ve klima yerleştirdikleri ağılı mantar üretimine hazır hale getirdiler. Çevre il ve ilçelerde kurulan benzer tesisleri gezerek bilgi alan kardeşler, kendi istiridye mantarlarını üretmeye başladı. 

 
HEDEF 100 BİN LİRA
Geçen yıl işin acemiliğini atlatan kardeşler, bu yıl püf noktalarını çözdü. Ürettikleri istiridye mantarını kilosu 15 liradan satan kardeşler, kazanç hedeflerini bu sene için 100 bin lira olarak belirledi.
 
Mehmet Akşar, 1 yıl önce internette gördükleri istiridye mantarı üretimine başlamaya karar verdiklerini anlatarak, "Kardeşimle birlikte Korkuteli, Denizli'de inceleme yaptık. Geldik, depomuza başladık. Geçen yıl, biraz zayıf oldu ama bu yıl, inşallah çok güzel olacak. Burası 80 metrekare. Ortalama 80- 100 bin lira kazanmayı hedefliyoruz. Şu an gidişatı güzel, işçiliğini kendimiz yaptık. 40 kütüğümüz var, bunların verimi daha güzel; mantarı daha lezzetli. İkinci depoyu da yapıp, orayı hep kütükten yapmayı planlıyoruz. Mantara dışarıdan talep var; ama biz pazarda kendimiz satarak, tüketiyoruz" dedi.
 
"KÜTÜKLERİMİZİN VERİMİ DAHA İYİ"
 
Depoda iki çeşit mantar ürettiklerini kaydeden Akşar, "Birincisi kavak kütüğünden. Kütükleri kendimiz koparıp, kesip, içine tohum ekiyoruz. Ortalama 5 ay sonra mantar almaya başlıyoruz. İkincisi ise poşete pamuk koyarak, ekimini yapıp, 28 günde mantar almaya başlıyoruz. Kütüklerimizin verimi daha iyi. 2- 2.5 yıl mantar verimi alındığı için kütüğü tercih ediyoruz. Poşetteyse 3 ay mantar alınabiliyor, yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.
 
İkinci depolarının yapımına başladıklarını dile getiren İdris Akşar ise şunları söyledi: "Ağabeyimle bu işe başladık. Ağabeyimin araştırması ve girişimi sonrası maddi destek verdik. 80 metrekarelik depomuzda, dışarıdan aldığımız destekle bilgilerle başladık. Bu yıl kendi üretimimizle her şeyini kendimiz yaparak, imal ederek, güzel verim aldık. İkinci depomuzun yapımına başladık. Depomuzu 160 metrekareye çıkararak, bu işe devam edeceğiz."
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