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ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 04:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini açıkladı. (AA)

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

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Anahtar Kelimeler:
abd Trump gümrük vergisi türkiye çelik ithalatı

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