Airbus A350-1000 Antalya'ya geliyor

Antalya gelecek hafta önemli bir havacılık fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bazı ilklere sahne olacak fuara, Katar Havayolları da şu an dünyada bir tane bulunan Airbus’ın kompozit gövdeli A350-1000 model uçağıyla katılacak. Kısa süre önce teslim aldıkları modelin ilk müşterisi olan Katar Havayolları Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker de Antalya’da fuara katılarak bu uçağın tanıtımını yapacak.

Güntay Şimşek'in HT Cumartesi'de yer alan haberine göre, Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak. Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000’in en dikkat çeken tarafı çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.

EurasiaAirshow’un en ağır konuklarından birisi Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi ICAO Başkanı Olumuyiwa Benard Aliu olacak. AsyaTürkiye Sivil Havacılık Konferansı için Antalya’ya gelecek ICAO Başkanı ile birlikte, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 40 ülkeden muadilleri ile savunma ve havacılık alanındaki büyük şirketlerinin üst düzey yöneticilerine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 192 ülkenin sivil havacılık otoritelerine, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise “EurasiaAirshow Airlines CEO Summit” kapsamında 27 Star Alliance üyesi havayolu şirketinin üst düzey yöneticilerine davet gönderdi.