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Airbus A350-1000 Antalya'ya geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Gelecek hafta Antalya'da gerçekleştirilecek olan havacılık fuarına, Katar Havayolları dünyada bir tane bulunan Airbus’ın kompozit gövdeli A350-1000 model uçağıyla katılacak.

Airbus A350-1000 Antalya'ya geliyor

Antalya gelecek hafta önemli bir havacılık fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bazı ilklere sahne olacak fuara, Katar Havayolları da şu an dünyada bir tane bulunan Airbus’ın kompozit gövdeli A350-1000 model uçağıyla katılacak. Kısa süre önce teslim aldıkları modelin ilk müşterisi olan Katar Havayolları Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker de Antalya’da fuara katılarak bu uçağın tanıtımını yapacak.

Güntay Şimşek'in HT Cumartesi'de yer alan haberine göre, Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak. Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000’in en dikkat çeken tarafı çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.

EurasiaAirshow’un en ağır konuklarından birisi Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi ICAO Başkanı Olumuyiwa Benard Aliu olacak. AsyaTürkiye Sivil Havacılık Konferansı için Antalya’ya gelecek ICAO Başkanı ile birlikte, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 40 ülkeden muadilleri ile savunma ve havacılık alanındaki büyük şirketlerinin üst düzey yöneticilerine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 192 ülkenin sivil havacılık otoritelerine, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise “EurasiaAirshow Airlines CEO Summit” kapsamında 27 Star Alliance üyesi havayolu şirketinin üst düzey yöneticilerine davet gönderdi.

Fuarın şov kısmında ise adeta nefesler tutulacak. Dünyanın en meşhur akrobasi timleri tam 150 uçuş gösterisi yapacak. İki yılda bir düzenlenecek fuar hem Antalya ekonomisine hem de Türk havacılığına ciddi katkılar sunacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek EurasiaAirshow’a İngiltere, Rusya, İtalya, Amerika, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri olmak üzere 300’ün üzerinde şirket katılacak.

S-400'LER DE SERGİLENECEK

Fuara Rusya’dan hava aracı ve profesyonel katılımcı olarak yoğun bir ilgi söz konusu. Ayrıca küresel havacılığın etkin şirketleri, sivil ve askeri delegasyonlar, sektörün profesyonelleri de Antalya’da bu fuarda buluşacak. Son günlerde Türkiye’nin envanterine alacağını açıklaması sebebiyle sıkça gündeme gelen Rus yapımı S-400 füzelerinin mokap’ları da ilk kez fuarda sergilenecek. Ayrıca fuar çok sayıda yolcu uçağı, iş jeti, helikopter ve çeşitli tiplerde askeri hava araçlarına ev sahipliği yapacak.

Ocak ayında Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkan ‘Volocopter’den burada bahsetmiştim. Pilotsuz ve uzaktan kumandalı 2 kişilik bu hava aracı, ergonomik ve ince koltuklarıyla hizmet vermek için gün sayıyor. Zira tanıtımının yapılmasının ardından Alman yapımı ‘Volocopter’in kısa sürede 25 milyon euro değerinde yatırım alması proje sahiplerinin moralini yukarı çekmiş durumda. Hava taksi hizmeti verecek ‘Volocopter’ inşa edilecek ‘VoloPort’ istasyonlara her 30 saniyede bir iniş-kalkış yapabilecek. Elektrikle çalışan bu hava araçları, ‘Volo-Port’ta robotik bir sistemle şarj edilebilecek. Geçen hafta New York’ta tanıtımı yapılarak, hava aracı hakkında merak edilen; güvenlik önlemleri, VoloPort adı verilen istasyonlar, yönetim sistemi, talep edilen park yerleri ve yolcuların aracını nasıl kullanacakları gibi hususlar açıklığa kavuşturuldu. Dubai merkezli çalışmalarını sürdüren şirket, 2020 gibi ilk hizmeti vermeyi, 2028’de ise senede 100 bin yolcu uçurmayı hedefliyor.

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Airbus antalya
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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