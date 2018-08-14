FİNANS

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı:"Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3.8, 3.9 liradır en fazla 4 liradır" yorumunda bulundu.

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3.8, 3.9 liradır en fazla 4 liradır." dedi.

AK Partinin 17. kuruluş yılı dolayısıyla AK Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından düzenlen programda konuşan Bostancı, küresel güçlerin ülkede ekonomik olarak yaptırım ve diz çöktürme girişimlerinin açıkça görüldüğünü bildirdi.

Halkın devletin ve hükümetin yanında olduğunu vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu millet hiçbir zaman boyun eğmeyi, başkalarının tasavvufu altında yaşamayı kabul etmemiştir. Ne geçmişte kabul etti ne de gelecekle böyle bir şey söz konusu. O yüzden kendi iradesine, kendi bağımsızlığına, kendi onuruna sahip çıkma azmini ve iradesini göstereceğini biliyoruz. 2013 yılından itibaren yaşadığımız birtakım zorluklar, bunları saymaya gerek yok herkes bilir, gezi olayları sonrası yaşanan gelişmeler. Bunların hepsi AK Parti iktidarıyla birlikte, gelişen, milli geliri artan, bölgede sözü dinlenen, büyük devletlerin 'evet burada Türkiye var, onun milli çıkarları var' dediği Türkiye'ye yönelik gelişmeler. 15 Temmuz bunlardan birisiydi, aslında bugün de yaşadığımız bu gelişmelerin bir devamıdır."

- "Finansal işlemlerle terbiye edemezsiniz"

Bostancı, finansal araçlarla Türk milletinin dize getiremeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3.8, 3.9 liradır en fazla 4 liradır. Yani bir ülkenin ticari hacmini, gayri safi milli hasılasını hesaba kattığınızda onun dış ödemelerde bir denge olarak kullandığı bu rezerv paranın TL olarak karşılığı 3.8, 3.9'dur, en fazla 4 liradır. Şunu unutmayalım finansal araçlarla Türkiye gibi ülkeleri terbiye etmek, terbiye etmek için bir rezerv parayı belli bir noktada tutmak mümkün değildir. Eğer bir ülkenin üretim kapasitesi varsa, bir ülkenin dünya ticaretinden aldığı anlamlı bir pay varsa, bir ülkeni belli bir gelişmişlik düzeyi varsa, o ülkeyi siz bir takım finansal işlemlerle terbiye edemezsiniz."

**"Güçlü ve kudretli olma yolunda ilerleyeceğiz"

Türk milletinin ekonomik savaşa karşı da dik duracağını ve Türk lirasına sahip çıkacağını aktaran Bostancı, şunları kaydetti:**

"Allah'ın izniyle biz kısa zamanda kendi imkanlarımızla bu finansal saldırıları aşacağımıza inanıyoruz. Bu girişimlere eyvallah demeyeceğiz, her şeyden önce Türkiye'nin ekonomik gerçekliği, bu girişimleri reddeder. Güçlü ve kudretli olma yolunda ilerleyeceğiz. İnşallah bu milletin, büyüme, gelişme misyonunu ifade eden AK Parti önderliğinde ve bu misyonun karizmatik lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülke, kalkınmaya, gelişmeye, bu bölgede güçlü olmaya, bir dünya gücü olma yolunda devam edecektir. İnşallah hepimiz, bu ülke, bu hedef doğrultusunda koşacağız, el birliği, gönül birliği ve güç birliği edeceğiz." AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
4 fazla. 2002 de 1.5 liraydı 2008 de 1.1 lira. 6 yılda 40 kuruş düştüğüne göre 2014 yılında 70 kuruş 2018 de olsa olsa 50 kuruş olması lazım
Mağdem riyalite öyle sabitlesene 3.9 ‘dan..
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