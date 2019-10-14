FİNANS

Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

Akbank, Global Finance'da "Türkiye’nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ve EMEA Finance'da de "Doğu ve Orta Avrupa’nın En İyi Ödeme Bankası" seçildi..

Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

Banka, Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, "Türkiye'nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın müşterilerine en iyi bankacılık deneyimi yaşatmak amacıyla geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleri, yerel ve küresel düzeyde en prestijli ödülleri kazanmaya devam ediyor.
Akbank, merkezi New York'ta bulunan Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, "Türkiye’nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance’in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa’nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.
Her iki ödülü de Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker, geçen günlerde Londra’da düzenlenen yıllık SİBOS Konferansları sırasında, Global Finance Yayın Direktörü ve Editörü Joseph Giarraputo ve EMEA Finance Yayın Direktörü Christopher Moore’un elinden aldı.

' FARKLI MÜŞTERİ GRUPLARIMIZ FARKLI HİZMET MODELİMİZ MEVCUT'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğdu Paker, Global Finance ve EMEA Finance dergilerinin ikisinden birden ödül kazanarak küresel finans piyasalarında Türkiye’nin gücünü bir kez daha gösterdiklerini kaydetti.

Paker, her iki ödülün arkasında, Akbank’ın sağlam aktifleri ve güçlü dijital altyapısı ile yüksek nitelikli uzman kadrolarının yenilikçi çalışmalarının yattığını aktardı.

Akbank Nakit Yönetimi olarak, müşterilerin ödeme, tahsilat, stok yönetimi, ticaretin finansmanı ve nakit akışı gibi tüm ihtiyaçlarına çözümler sunarken, aynı zamanda onların dijitalleşmelerine katkı sağladıklarını ve müşterileri geleceğe hazırladıklarını belirten Paker, şunları kaydetti:

"Farklı müşteri gruplarımız için farklı hizmet modellerimiz mevcut. Global düzeyde ödeme platformlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak, müşterilerimize kendilerine en uygun platformlardan hizmet verebilmek için bir yandan teknolojiye yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan da farklı platformlarla iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin yanında, onların değer zincirindeki tüm paydaşlar için finansman çözümleri sunuyor, tam ihtiyaç anında dijital kanallardan kolay finansman sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız Digital Ödeme Garantisi ürünü, ticarette tahsilat güvencesini sağlarken benzer nitelikteki Çek, Doğrudan Borçlandırma ve Teminat Mektubu ürünlerinin özelliklerini bünyesinde topluyor. Tamamen dijital ortamda kullanılan, alacak iskontosu ve alacak devri özellikleri ile öne çıkan Digital Ödeme Garantisi ürünü tek bir limit ile birden fazla satıcı firmaya, tamamen alıcı firmanın kontrolünde tahsilat garantisi sağlıyor."

KAYNAK:AA

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