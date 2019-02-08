FİNANS

Alan yok! Mezgit ve istavrit 10, hamsi ise 25 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçıların tezgahlarındaki çeşitlilik alıcı olmadığı için sadece görüntüsü ile kalıyor.

Alan yok! Mezgit ve istavrit 10, hamsi ise 25 TL

Festival havasında satış yapmak için kampanyalar düzenleyen balıkçılarda en çok ilgiyi kilosu 10 lira olan istavrit ve mezgit balıkları görüyor. Özellikle yerli hamsinin kilosu 25 TL olurken vatandaşlar da ucuz hamsi yiyemediklerinden şikayetçiler. Palamudun tanesi de en pahalı balıklar arasında 25 TL’den yerini alıyor.

Farklı kampanyalar yaparak vatandaşları tezgahlarına çekmeye çalışan Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, “İstavrit ve mezgidin fiyatlarından vatandaşlar memnun. Bu ara bol çıktığı için denizden ileri ki günlerde bu fiyatlar daha da düşecektir. Hamsi az çıktığı için ister istemez fiyatı da pahalı oluyor. Bizler de ucuz balık satma taraftarıyız” dedi.

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İşlerindeki hareketliliği ne iyi ne kötü olarak değerlendiren balıkçı Selahattin İlişe ise, “İşlerimizde düşüklük var. Balık çeşitliliği var ama fiyatları pahalı olunca ucuz balıkları vatandaşlar tercih ediyorlar. En çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Hamsi ise biraz pahalı olduğu için tezgahımızda bulunduruyoruz ama satışları memnun etmiyor. Kilosunu 25 TL satıyoruz. Tezgahlarda balık fiyatları mezgit ve istavrit 10 TL, hamsi 25 TL, çinekop 25 TL, tirsi 20 TL” şeklinde konuştu.

'HAMSİ YEMEK ARTIK ÇOK LÜKS'

Vatandaşlar ise kilosu 25 TL olan hamsinin yakın zamanda kırmızı etten daha fazla rakama çıkacağını söyleyerek, “Eskisi gibi istediğimiz balıkları alamıyoruz. Hamsi yemek artık çok lüks. Bizler de tezgahlardaki en ucuz balıkları tercih ediyoruz” diye konuştu. KAYNAK:İHA

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ordu fatsa Balık

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