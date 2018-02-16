FİNANS

Alkol üretimine yeni düzenleme

16 Şubat 2018 09:26

Alkollü içki üretiminde kullanılacak distilatların ithali izne bağlandı.

Alkol üretimine yeni düzenleme
Etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygunluk belgesi düzenlenecek.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi tebliğine göre, tebliğ kapsamında belirlenen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamayacak.
 
İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek, tebliğ ekinde kapsamı belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunlu olacak.(Reuters)

 

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 22 Oy
    bu alkolde olmasa % 99,99999999999’ u müslüman olanTürkiyem başka neyden yüzde bin beşyüz vergi alırdı acaba
    CEVAP VER
  • 20 Oy
    bırakın lan tiryakiyi zaten vergi vrgi diye donmuza kadar aldınız bırakın 1 litre rakı yapalım evde sokaga cıkamıyoruz evde içelim.
    CEVAP VER
  • 16 Oy
    insanlar evde yapinca vergi vermiyor diye 10 gunde yasaklandi. yillardir hayvanlari koruyan adam gibi yasa bekleniyor. tik yok. o masum canlar size taptigini parayi vermiyot vergi diye cunku
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    Erkek g'b' toptan yasaklayin bunu bile yapamıyorsunuz bu nedir ya
    CEVAP VER
  • 28 Oy
    Bu hükümetin yaptığı en güzel işlerden biri bu sigara ve alkolü herkes istediği yerde gelişi güzel içemiyor ne güzel yasaklar getirdi
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın