FİNANS

Almanya'dan getirdiği ineklerle Antalya'da çiftlik kurdu

19 Şubat 2018 10:53

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde veteriner hekim Ufuk Ulusoy, devletten aldığı kredi desteği sayesinde Almanya'dan getirdiği 65 inekle kurduğu çiftlikte süt üretimine başladı.

Almanya'dan getirdiği ineklerle Antalya'da çiftlik kurdu

Korkuteli'nin Yelten Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıl veteriner hekimlik yapan 35 yaşındaki Ulusoy, çevresindekilere hayvancılığın karlı bir iş olduğunu göstermek için süt üretim çiftliği kurmaya karar verdi.

Ziraat Bankasından 1 milyon 500 bin lira "Hayvansal Üretim Kredisi" alan Ulusoy, ailesinin de desteğiyle mahallesinde yaklaşık 3 milyon lira maliyetinde süt çiftliği kurdu.

Bulunduğu iklime en uygun süt ineklerinin montofon ırkı inekler olduğunu tespit eden Ulusoy, Almanya'ya giderek seçtiği 65 ineği Antalya'ya getirdi ve çiftliğinde beslemeye başladı.

Türkiye'de hayvancılığın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracı şirketleri devreden çıkartarak Almanya'ya gidip ineklerini seçtiğini ve hayvanları 1,5 ayda Türkiye'ye getirdiğini söyledi.

Ulusoy, satın aldığı gebe ineklerin yavrulamasının ardından süt üretimine başladıklarını, teknolojik bir üretim sistemi kurmaya çalıştıklarını, sütün el değmeden direkt tankın içinde toplandığını anlattı.

"Ülkemizde hayvancılığın önü açık"

Montofon ırkı inekleri, soğuğa ve hastalıklara çok dayanıklı oldukları için tercih ettiğine dikkati çeken Ulusoy, "Almanya'da güneşi fazla görmemiş bu inekler daha soğuk iklime ve hastalıklara dayanıklılar. Ayrıca süt yağları çok fazla. Bir süt çiftliğinde bir ineğin günlük ortalamasının 25 kilogramın altına düşmemesi gerekiyor. Bu hayvanlar günlük 25 litreyi geçiyor. Böyle bir tesiste süt üretimini düzenli yaparsanız aylık 20 bin liraya yakın para kazanırsınız. Ülkemizde hayvancılığın önü açık. Hayvanlarınıza iyi bakarsanız kazanç elde edersiniz. İyi destek verilmesi durumunda yüzde 70'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan ilçe, hayvancılığın merkezi konumuna gelebilir." diye konuştu.

Ulusoy, "Piyasadan alacaklarımı toplayamadım ancak yine de hayvancılığın karlı bir iş olduğunu göstermek için kendi işletmemi kurmaya karar verdim. Sermayenin bir kısmını bankadan destek kredisi olarak aldık. İki yıl geri ödemesiz krediyi 5 taksitle geri ödeyeceğim. İşletmenin üç yıl sonra kendisini amorti etmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 8 Oy
    karılarını çalıştırıp bütün gün kahve köşelerinde okey atıp hayvancılık bitti bu memlekette diye muhabbet edenlere örnek olur umarım. işin özü bilnçli çalışmada
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