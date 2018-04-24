FİNANS

Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi kapalı çarşıda gram altın 174,6 lira, çeyrek altın 287 lira ve Cumhuriyet altını 1.170 liradan işlem görüyor. Uzmanlara göre, Merkez Bankası faiz kararı altın fiyatları üzerinde etkili olacak.

Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 174,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla 175 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 174,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 287 lira, Cumhuriyet altını da 1.170 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 1.327,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret savaşlarında sessizliğin korunması, ABD ve Rusya arasında diyalog kapılarının açılması ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının 1.330 doların altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda düşüşlerin 1.315 dolara kadar devam edeceğini belirterek, "Bu hafta 1.315-1.355 dolar bant aralığını takip edeceğiz. Düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini ve yatırımcısına alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Memiş, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını, bu hafta altının gram fiyatında 172-177 lira aralığının takip edeceğini dile getirdi.

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