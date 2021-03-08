Altında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

"Ons altındaki düşüş ve kurların yükselmesi etkisiyle güne hafif alıcılı devam eden Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam etti. Bu seviye altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 395,16 – 362,36 – 340,95

Direnç: 416,91 – 440,33 – 450,19 "

'ALTIN DEĞER KAZANABİLİR'

Stratejist Tunç Şatıroğlu altın analizinde altın fiyatlarının ABD'deki 10 yıllık tahlil faizlerindeki artışa rağmen artabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Paket Senato'da onaylandı ancak henüz ABD'de de piyasa açılmadığı için net konuşmak için erken olmakla beraber piyasalarda özellikle altın ve dolar üzerinde etkili olan ABD 10 yıllık faizlerinde bir geri çekilme olmadığını görüyoruz. Henüz altına yaramadı.

ABD 10 yıllık faizleri artmaya devam edebilir ancak enflasyon beklentileri daha çok artacak olursa o zaman faizdeki artışa rağmen altın yine de değer kazanabilir. Bu paketin enflasyon beklentilerini nasıl değiştirdiği ancak ABD açıldıktan sonra belli olur.

1700 dolar civarında hareket ediyor. 10 yıllıklardaki artış yükselişi baskılıyor. Ancak altın düşüş trendinde olduğu için teşvik fiyatlandı denemez. 4 saatlikte 1720'nin üzerine çıkmadan yükseliş başladı diyemeyiz. 1680 destek." dedi. Şatıroğlu güncel altın grafiğini şu şekilde paylaştı;