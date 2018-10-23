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Arap iş adamlarına gönderiyorlar! Kilosu 150 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

Van'ın Çatak ilçesinde yüksek kesimlerde toprak kovanlarda üretilen karakovan balı, sadece yurt içinde değil aynı zamanda Arap ülkelerinde de rağbet görüyor. herhangi bir katkı maddesi olmayan bal kilogramı 150 liradan satışa sunuluyor

Arap iş adamlarına gönderiyorlar! Kilosu 150 lira

Van'ın Çatak ilçesindeki yüksek kesimlerde, doğal yollarla üretilen karakovan balı, yurt içi ve dışından talep görüyor.
Dünyadaki en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arısının, şeker ve herhangi bir katkı maddesi almadan doğal ürettiği, prolin değeri yüksek karakovan balı, meşakkatli bir yolculuğun ardından sofralara ulaşıyor.

Söğüt dallarından yapılan ve etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda üretilen, besin değeri yüksek bal, sadece yurt içinde değil özellikle Arap ülkelerinde tercih ediliyor.

Kilogramı 150 liradan satışa sunulan karakovan balının üreticisi Metin Elasan, bu yıl karakovan balında rekoltenin düştüğünü ancak kalitenin arttığını söyledi.

Karakovan balında, herhangi bir katkı maddesi ve dışarıdan müdahalenin söz konusu olmadığını anlatan Elasan, "Şu an satışa sunulan en doğan bal karakovan balıdır. Bu balı kaliteli kılan arılarımızın ırkının çok iyi olması ve arılarımızı bıraktığımız yerlerde onlarca endemik bitkinin bulunmasıdır. Rakımın yüksek olması ve buralarda tarımsal ilaçlamanın yapılmaması da balımızın kalitesini olumlu etkiliyor." dedi.

Karakovan balının, "toprak kovan" denilen ilkel arıcılık yöntemiyle elde edildiğini aktaran Elasan, arıcılığın başladığı tarihten bu yana bu yöntemin kullanıldığını dile getirdi.

'ARAP İŞ ADAMLARI SİPARİŞ EDİYOR'

Elasan, yurt içi ve dışından karakovan balına talebin her geçen gün arttığını ifade ederek, şunları belirtti:

"Arap ülkelerinden özellikle Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden çok güzel talepler geliyor. Arap iş adamları sipariş ediyor. Bizler de onlara gönderiyoruz. Bölgemizde arıcılık zaten yoğun olarak yapılıyor. Bununla beraber Türkiye'nin her ilinden sipariş alıyoruz. Ayrıca Van kahvaltısını zengin kılan en önemli menü yine karakovan balıdır. Sofraları süsleyen en güzel gıda bu baldır. Kahvaltının vazgeçilmezidir. Bundan dolayı bilinçli çiftçilerin yetişmesi çok önemli."

Çiftçi Nuri Dündar da karakovan balını diğer ballardan ayıran en önemli özelliğin, doğal olarak üretilmesi olduğunu anlattı.

Dündar, bölgede zorluklara rağmen arıcılığı devam ettirdiklerini kaydederek, "İlkbaharda buradaki yüksek rakımlı yaylalara kovanlarımızı bırakıyoruz. Arıya herhangi müdahale yapmıyoruz. İlkbaharda kapattığımız kovanları şimdi açıyoruz. Tamamen organik bir baldır. Üretimi düşük olduğu için fiyatı da yüksektir. Buna rağmen çok yoğun bir talep alıyoruz." diye konuştu. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
van karakovan balı organik bal

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