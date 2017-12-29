Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Bakan Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette kümülatif, reel olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

"ASGARİ ÜCRETTE POPÜLİZM MALZEMESİ OLARAK GÖRMEDİK"

İşverenlere yönelik asgari ücret desteğinin 2016'da başlatıldığını, bu uygulamaya bu yılda devam edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, bu desteği 2018 yılında da sürdüreceklerini aktardı.

Sarıeroğlu, "Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var, Sayın Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Hiçbir zaman asgari ücrette popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman önceliğimiz oldu. İşverenlerimizin rekabet gücünü korumak temel önceliklerimiz arasında oldu. Bu yüzden bu rakamımızın hem işçi kesimi hem işveren kesimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gelinen noktanın olumluluğuna inandığını anlatan Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılının ülkeye, çalışanlara ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

"YENİ İSTİHDAM İMKANLARININ ÖNÜNÜ AÇACAK"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenen asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumunun yanı sıra işsizlik oranları, verimlilikteki gelişmeler ve rekabet gücü gibi başka değişkenlerin de asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınmasının temel beklentileri olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde alınan kararın işletmelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türk işverenleri olarak ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum."

TÜRK-İŞ KARARA MUHALEFET ETTİ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarı olarak hesapladığı bin 893 lira 90 kuruşu yeni yılda net asgari ücret rakamı olarak teklif ettiklerini anımsatarak, "Gelinen nokta itibarıyla yapılan artış, oransal olarak belki şey gibi görünüyor ama rakamsal olarak bizim beklentimize cevap vermediği için biz bu Komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET DETAYLARI

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da şu şekilde:

Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.

Peki taraflar ne istiyordu?



TÜRK-İŞ'TEN 1893 TL TALEBİ



Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.



DİSK: 2 BİN 300 TL OLMALI



DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.



TİSK YÜZDE 7 ZAM İSTEMİŞTİ



Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam önermişti.



CHP'DEN KANUN TEKLİFİ: 2 BİN LİRA OLSUN



CHP, asgari ücretin net 2 bin lira olması için kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesinde, Türk-İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına atıfta bulunuldu. Asgari ücretin tespitinde, işçilerin 2017 enflasyon oranı kayıplarının karşılanması ve büyüme rakamlarından paylarına düşeni almaları istenmişti.



'100 TL' DESTEĞİN DEVAMI İSTENİYOR



Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.



BAŞBAKAN: EN UYGUN ŞEKİLDE SONUÇLANACAK



Başbakan Yıldırım, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin, "Uygun, en iyi şartlarda ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.





AÇLIK SINIRI 1608 TL



Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





MEVCUT ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİLER



Brüt 1777 TL olan asgari ücretten yapılan kesintiler...







YIL YIL ASGARİ ÜCRET



Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:



2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL