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Asgari ücret 2018 belli oldu!

29 Aralık 2017 19:13

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere saat 14:00'de toplanmıştı. Toplantı sonrası Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Sarıeroğlu, 'Asgari ücret desteğimizi 2018 yılında da sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum' ifadesini kullandı.

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

 

Bakan Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

 

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette kümülatif, reel olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

"ASGARİ ÜCRETTE POPÜLİZM MALZEMESİ OLARAK GÖRMEDİK"

 

İşverenlere yönelik asgari ücret desteğinin 2016'da başlatıldığını, bu uygulamaya bu yılda devam edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, bu desteği 2018 yılında da sürdüreceklerini aktardı.

 

Sarıeroğlu, "Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var, Sayın Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Hiçbir zaman asgari ücrette popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman önceliğimiz oldu. İşverenlerimizin rekabet gücünü korumak temel önceliklerimiz arasında oldu. Bu yüzden bu rakamımızın hem işçi kesimi hem işveren kesimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

 

Gelinen noktanın olumluluğuna inandığını anlatan Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılının ülkeye, çalışanlara ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

 

 

 "YENİ İSTİHDAM İMKANLARININ ÖNÜNÜ AÇACAK"

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenen asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumunun yanı sıra işsizlik oranları, verimlilikteki gelişmeler ve rekabet gücü gibi başka değişkenlerin de asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınmasının temel beklentileri olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

 

"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde alınan kararın işletmelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türk işverenleri olarak ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum."

 

TÜRK-İŞ KARARA MUHALEFET ETTİ

 

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarı olarak hesapladığı bin 893 lira 90 kuruşu yeni yılda net asgari ücret rakamı olarak teklif ettiklerini anımsatarak, "Gelinen nokta itibarıyla yapılan artış, oransal olarak belki şey gibi görünüyor ama rakamsal olarak bizim beklentimize cevap vermediği için biz bu Komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz." dedi.

 ASGARİ ÜCRET DETAYLARI

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da şu şekilde:

 

Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6

 

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.

 

 

Peki taraflar ne istiyordu?


TÜRK-İŞ'TEN 1893 TL TALEBİ

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

DİSK: 2 BİN 300 TL OLMALI

DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

TİSK YÜZDE 7 ZAM İSTEMİŞTİ

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam önermişti.

CHP'DEN KANUN TEKLİFİ: 2 BİN LİRA OLSUN

CHP, asgari ücretin net 2 bin lira olması için kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesinde, Türk-İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına atıfta bulunuldu. Asgari ücretin tespitinde, işçilerin 2017 enflasyon oranı kayıplarının karşılanması ve büyüme rakamlarından paylarına düşeni almaları istenmişti.

'100 TL' DESTEĞİN DEVAMI İSTENİYOR

Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.

BAŞBAKAN: EN UYGUN ŞEKİLDE SONUÇLANACAK

Başbakan Yıldırım, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin, "Uygun, en iyi şartlarda ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.


AÇLIK SINIRI 1608 TL

Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİLER

Brüt 1777 TL olan asgari ücretten yapılan kesintiler...

 




YIL YIL ASGARİ ÜCRET

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:

2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

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Okuyucu Yorumları240 yorum
  • 8 Oy
    YAHU BARİ AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNDE BİRŞEY OLSUN.BAKALIM NE ÇIKACAK TORBADAN..LANGA HIYARI GİBİ GÖZÜKÜYOR YİNE
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  • 6 Oy
    ben anlamıyorum kişi başına düşen milli gelir artıyor fakat asgari ücrette oynama yok. yazıktır ya millet vekilleri oturduğu yerden dünyanın parasını alıyor. Kes onların maaşından ver millete ya bu nedir. ALLAH VAR ALLAHTAN KORKUN YA. YAZIKTIR YA !!!!!!!!!!!!! ben size söyliyim kesintiler hariç çıkacak rakan 1500 abi fazlasını beklemeyin net 1500 alacak.
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  • 10 Oy
    Verecekleri zamlar onların olsun ben zam falan istemiyorum aç gözleri bu dünyada doysun Allah karşısında ben hakkımı alırım bu dünya geçici....
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  • 10 Oy
    hic kimse bise beklemesin 1600 gecmez anca kedi kankilerini dusunurler bunlar
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  • 6 Oy
    bu konuyu gündeme alıp meşgul etmesinler boş yere.verilecek olan zam belli olmadan elektrik su sigara trafik vb gibi bir çok şeye yeterince zam belli oldu.amorti ediyor yani.boş gündem bunlar
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  • 6 Oy
    hep traş zaman kaybı yalandan yere göstermelik onlar zaten vereceğini belirlemişdir benim ülkemin bütün yöneticileri hırsız emek düşmanı paraları kendileri yemek için vermemek için elinden geleni yapıyorlarlar ama kendilerine yaptıkları zam lar asla kanuna uygun değildir
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  • 11 Oy
    15 Temmuz'da ülkesine vatanına cumhurbaşkanına sahip çıkan bu millete, asgari ücretin açlık sınırını reva görenlere yazıklar olsun....
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  • 8 Oy
    %7 yeterde artar bile, secimlerde bunu net goruyoruz, memleket halinden memnun, zaten sauinc.baskani oyu bu gruptan almiyormu? Bence %7 gayet yeterli, fazlasi şımartır
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  • 6 Oy
    1650 de anlaşırlar
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  • 8 Oy
    1550 ila 1615 arası olacaktır.
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  • 10 Oy
    SORUN ASGARİ ÜCRETİ ARTTIRARAK,YANİ İŞVERENİN OMUZUNA YÜK YÜKLEYEREK ÇÖZÜLMEZ,SORUN AİLE FERTLERİNİN MASRAFLARININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASIYLA OLUR...YADA HANEDE ÇALIŞAN SAYISINI DENGELEYEREK,YANİ BİR HANEDE KADIN VE ÇOCUKLAR ÇALIŞMASINI ENGELLEYEREK,İŞSİZ EV REİSLERİNE İŞ ALANI OLUŞTURARAK ÇÖZÜLÜR...BİR AİLEDE TEK KİŞİ DİĞER AİLEDE 4 KİŞİ ÇALIŞIYOR,AYNI GİDERLERİ AYNI MASRAFLARI VAR,BUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREK...
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  • 6 Oy
    bence zam gerekmez 100 tl düşürsünler hersey vatan için detün ?????? ?'? ?'?
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  • 6 Oy
    elin yabancısı yani suriyeler çalışmadan 1400alıyor hele bak verdikleri yeni ücrete bak Açlığa Devam ??$?'?)
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  • 5 Oy
    zamlar en az yüzde 15 vatandaşı ezmemekten bahsediyorlar eğer öyleyse asgari ücrete zammın en az yüzde 17 olması lazım eğer yüzde 10 un altında zam yaparlarsa kaziklandigimizin resmidir
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  • 11 Oy
    asğari ücret 1450 tl yeter şükredin halinize millet reis veriyor mehteri
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  • 3 Oy
    o 3tel Neydi ya ????
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  • 12 Oy
    Hayret,199 tl zam yapılmış.100,150 arası bekliyordum.Azda olsa gelişme var gibi.
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  • 10 Oy
    Asgari ücret 3.000 olsun isterim ama 3.000 olsa bir vasıfsız işçiye 3.000 tl verip çalıştıracak firma bulabilirmiyiz onu bilemem. 2 ocak 2018 tarihinden itibaren işçi çıkarmaya başlar firmalar. 20 kişi çalışan firma 2 ocaktan itibaren 15 kişiye düşürür. 20 kişinin yaptığı işi 15 kişiye yaptırır açığı kapatmış olur. İşinden olanlarda mutlu mutlu oturur evinde asgari ücretin 3.000 tl oldu diye kutlar evinde
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  • 11 Oy
    bu ülkeyi her zaman sendikalar mahvediyor ama bunu anlayan kapasitede ne işçi var ne de emekli bu ülkeyi işçiler düzeltir ama arkasında asla sendikalar olmamalı asla işçi kendi birleşmeli kendi hakkını kendi almalı asla da birleşdikden sonra da sendikalaşmalara girmemeliler sadece hak almak için birleşmeliler başka yollara asla girmesin işçiler asla her iş yeri kendi hakkını orda yerinde savunmalı söke söke almalı
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  • 5 Oy
    1500 den fazla olmaz
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  • 11 Oy
    kimseye parA yok 404 e devam danke tayyip
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  • 1 Oy
    bence gece 24:00 den sonra açıklarlar
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  • 3 Oy
    zam istemeyen insanlar var. bu insanlara benim aklim almiyor. suan itibariyle 1700 liranin altina dusmemeli asgari ucret igneden iplige zam geldi insaf biraz ellerini vicdanina koyup oyle karar versinler
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  • 1 Oy
    1603 tl oldu
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  • 11 Oy
    KUSURA BAKMAYIN AMA BENİM BABAM ASGARİ ÜCRETLE 3 ÇOCUK OKUTTU,EVİNİDE GEÇİNDİRDİ...NEDEN,ÇÜNKÜ 300 LİRALIK AYAKKABI YADA 3000 LİRALIK TELEFON KULLANMIYOR,OKULA SERVİSLE GİDİP GÜNÜMÜZÜN YARISINI TABLET İLE ZİYAN ETMİYORDUK..! 7,5 SENE MUĞLA DALAMANDA YAŞADIM VE ORADA HAVALİMANINDA ASGARİ ÜCRETLE TEMİZLİKÇİLİK YAPANLARIN TAMAMINA YAKINI MAAŞINI SİGARAYA TELEFONA VE ALTINDAKİ ARABANIN BENZİNİNE HARCIYORDU,SADECE SİGORTAYA ÇALIŞIYORLARDI...
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  • 11 Oy
    Türkiye gerçeğini bilmeden, atıp tutanlara sesleniyorum. Asgari ücret, Ak Parti hükümetinden önce 100 Dolardi, şimdi 350 Dolar oldu. isteyen araştırsın. Bir de işveren olun da görelim sizi kaç lira ücret vereceksiniz. Öyle meydani boş bulup, 2500 TL olsun, 3000 TL olsun demek kolay. Gel de sen yanındaki çalışana her ay o parayı ver de görelim. Eğri oturup doğru konuşalım.
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  • 10 Oy
    ne lan bu 6 ayda bir asgariye zam işvereni düşünen yok. zam değil indirim olsun bıktık zamlarınızdan
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  • 11 Oy
    KİMSE KUSURA BAKMASIN AMA BEN İŞVERENDEN YANAYIM...1 İŞÇİ İŞYERİNE 1 KİŞİLİK HİZMET EMEK SUNUYOR VE 1 KİŞİNİN GEÇİNECEĞİ MAAŞI ALIYOR...İŞVEREN OLARAK BEN NEDEN SENİN EŞİNİN VE ÇOCUKLARININ YİYECEK İÇECEK BARINMA EĞİTİM SAĞLIK EĞLENCE VESAİRE GİDERLERİNİ KARŞILIYORUM,HİÇBİRİ BANA YADA MÜŞTERİME HİZMET VERMEDİ Kİ..! GİT O MASRAFI DEVLETDEN İSTE,BEN SADECE BANA HİZMET VERENİN ALINTERİNİ ÖDERİM...BUNU 4550 TL MAAŞ ALAN BİR MEMUR OLARAK SÖYLÜYORUM,ALDIĞIM MAAŞIN %75'İ BANA HARAM AMA ALMAYIM DİYEMİYORUM...
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  • 11 Oy
    Aslında Asgari ücret 500 TL olmalı. Suriyeliler 500 liraya çalışıyor kardeşim.
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  • 13 Oy
    Suriyeli kardeşlerimiz aylık 500 TL ye çalışıyor. Bence Asgari Ücret 500 TL olmalı.
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  • 10 Oy
    Fazla bile bunlara hükümet ne diyorsa o olmalı kardeşim.Ülkedeki şartlara bi bakın
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  • 11 Oy
    1405 lira yeter. Ülkemizin geçtiği şu dönemde ne zammı.
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  • 33 Oy
    ne yapmak lazım son işe giren ilk çıkar. ne verdin de ne istiyosun. 200 lira zammı olur. 100 işçide 20 bin tl demek. bir ay bakarım 100 kişi bana fazladan 20 bin lira kazandırmassa 20 nin tl lik adamı işten atarım o kadar.
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  • 44 Oy
    Asgari ücret yine az. Ama asgari ucreti beğenmemek herkesin hakkı olmakla birlikte o beğenmeyenip hükümete laf atanlara bir sorum var. Siz hayatınızda 2000, 3000 tl asgari ücret mi gördünüz de hükümet bunların sorumlusu? Ben mi başka ülkede yaşadım acaba? Siz yine daha yükselmeli deyip yine bu hukumete şükredeceksiniz ki zaten onlar artırdı hep. 300 tl 200 tl birden artırdı. Haberde eski asgari ücretler de var. Bu her sene artacak. Seneye belki bir 200 tl daha artacak belki turkis in teklifine gelecek. 2000 tl giib hayali rakamlar kurmaniz saçma. Turkis bile 1893tl önerdi.
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  • 36 Oy
    Asgeri ücret zammını sanki hükümet yapıyor gibi eleştiri yapanlar sizde millet vekili olun alın
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  • 53 Oy
    genel beklentinin üzerinde olmuş allah bereket versin inşallah
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  • 58 Oy
    dış gucler uzerimize oynarken nedir bizdeki bu para sevdasi hersey para degil yüz ikiyuz vatandasin cebine girse ne olur girmese ne olur #asgariucretzammiistemiyoruz
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  • 6 Oy
    @alpi05_05 bu kez de açılıkla savaş vericen apti
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  • 77 Oy
    4 yılda % 100 zam gelmiş daha neyin eleştiriaini yapıyoruz ki inşallah mahkul bir fiyat belirler ler
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  • 13 Oy
    sen neyin kafasini yaşiyirsun yapilan zamlarda % 1000 oluyor yapilan zami fazlasiyla geri aliyorlar elektirik zami dogal gaz zami su zami yapilan zam bitti...
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  • 134 Oy
    sukredelim allah tayyip babamizi.korusun. para hec möhüm değil
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  • 182 Oy
    Kardeşim adam asgari ücreti üç bin yapsa da beş bin yapsada yine konuşacak bu chpliler Allah razı olsun devletimizden çok şükür bugünümüze zamanında neler yaşamış bu millet bin şükür bu günümüze.
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