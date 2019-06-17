Aydın 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin detaylarını açıkladı

Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Kredi faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak." dedi.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak evin sıfır da ikinci el de olabileceğini belirten Hüseyin Aydın, şunları söyledi:

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz. Bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz."



KAYNAK:AA

