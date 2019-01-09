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Bakan Albayrak müjdeyi verdi! KOBİ'ler için yeni paket

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2019 11:56 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak MÜSİAD toplantısında konuştu. Albayrak, kur, faiz ve enflasyon atağının püskürtüldüğünü açıkladı. Yarın Bankalar Birliği ve 12 banka katılımıyla KOBİ'ler için çok önemli bir kredi paketi açıklayacaklarının müjdesini de verdi.

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! KOBİ'ler için yeni paket

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Türk ekonomisi her geçen gün ağırlığını artırıyor. Ağustosta piyalasarımızda önemli dalgalanmalar yaşadık. Önemli bir mesafe katettik. Ekonomimizin sağlam altyapısı ile normalleşmeye ulaştık. Mali disiplin en önemli ekonomik çıpalardan biri oldu. Önceliğimizi ekonomideki kırılganlıkla mücadele olarak belirledik. İhracatımız tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Amaç kaliteli, yerli üretim kaynaklı büyüyen ekonomi. Türkiye'ye özgü bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız süreçte o günden çok daha fazla ve güçlü refleksler vererek bu süreci püskürttük.

Yüzde 16'lara yakın işsizlik sürecine baktığınızda bugün pozitif bir büyümeyle yeni sistemin hızlı aksiyon, etkin bir karar alma süreciyle gerçekleştiğini bilmeliyiz. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük. Cari fazlaların etkisiyle yılsonu itibariyle cari açıkta 20 küsür milyar dolarlı rakamlar gerçekleşeceğine inanıyorum.

YEP'in temel ilkelerinden biri değişim. Ülkemiz yapılandırmaya geçmiş durumda. Bütçe disiplininde sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz. Birileri sürekli negatif algı hakim kılmaya çalışıyor. YEP hedeflerinden taviz vermeyeceğiz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek. Bütçede koyduğumuz rakamın çok daha üzerinde. Nisan yerine ocakta bu rakamın hazineye devredilmesinin amacı piyasaya likiditenin hızlı bir şekilde sunulmasındandır. Dün açıkladığımız paketler kapsamında düzenli sosyal yardım alanın 80 TL elektrik faturası ödenecek. Kredi kartı borcunu ödemede güçlük çekenler için yeni kredi paketi açıklandı. Toplumun her kesimini sevindiriyoruz. Çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Halkbank'ın desteği ile yaklaşık 300-350 bine yakın esnafımızı kredilerden yararlandıracağız. Ticari alacak sigortasını uygulamaya başladık. Tüm KOBİ'ler yakında bu sigorta desteğinden faydalanacak.

Bu kadar zarar veren başka bir muhalefet ben hatırlmaıyorum. Yalan söyleyip gündemi çarpıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Kendi tabanı bile karşı. İsrail ile ilgili yanıtını aldı yüzü bile kızarmadı. Rezil oldukça yalana sarılıyor. Yenildikçe koltuğa sarılıyor.

Bizim derdimiz millet ve memleket. Biz bu ülkeyi çok daha yukarıya çıkarmak seviyesindeyiz. Senin ödediğin cezaları kendi cebinden mi partiden mi ödüyorsun.

Yarın Bankalar Birliği ve 12 banka katılımıyla KOBİ'ler için çok önemli bir kredi paketi açıklayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Müsiad

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Aklımızla dalga geçiliyor .. Artık ben de mi inanmaya başlasam ne yapsam
şuan neden peki dolar çıkış yönüne doğru ilerliyor
sizce ne düşünüyorum?... hah... sizin düşündüğünüzü düşünüyorum...
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