FİNANS

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2018 06:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye nedensiz saldırısı sonrası dünya kendini Washington’ın ekonomik gücünden korumalı" dedi.

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yaptığı açıklamada, 'ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı. Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu.' dedi.


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bakan Bakan Albayrak

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