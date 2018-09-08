Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yaptığı açıklamada, 'ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı. Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu.' dedi.
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