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Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tağşiş konusunda ifşa edilen firmalardan bazılarının sahiplerinin bakanlığın önünde listeden çıkarılmak için ağladıklarını belirtti. Pakdemirli, toplam 2 milyar 384 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanların 31 Ocak'ta başlayacağını da duyurdu.

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tağşiş yapan firmalara karşı uyarıda bulundu. Bakan Pakdemirli ifşalanan firmalardan birinin sahibinin geldiğini ve “Benim işim biter. Beni listeden çıkartın” dediğini ancak "acımayın" diye talimat verdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları şöyle:

Besilik olmak kaydıyla canlı hayvan ithalatı yapılabilir.

Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı bakanlığımız savaş içinde. Özellikle ifşalarla ilgili yanlış anlaşılma olur diye bakanlığımız ürkek davranıyordu. Ne kadar yanlış varsa ifşa edelim dedim. Firmalardan biri geldi, “Benim işim biter. Beni listeden çıkartın” dedi. İki hafta bakanlığın önünde ağladı, “acımayın” dedim. Kanuna nizama uygun ürün üretilecek, lamı cimi yok. Ambalajlı gıdaların yenilmesini öneriyorum. Ambalajsız gıdalarda ne aldığınızı bilmiyorsunuz. Açık sütlerde, hayvan idrarı olabilir, pisliği olabilir. Yollarda zeytinyağı satanlar içine başka yağ karıştırıp satabiliyorlar. Denetim ve riskimizin az olması için ambalajlı ürünlere yönenilmeli.

Bakan Pakdemirli, "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz" dedi.

'ÖNÜNE GELEN 'BUNU YİYİN, ŞUNU YEMEYİN' DİYEMEYECEK'

Pakdemirli, "(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları) Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek." diye konuştu.

TAKLİT TAĞŞİŞ ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili de "Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz" dedi.

Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YASASI

Bekir Pakdemirli, TBMM'den en kısa zamanda geçecek. Bunu mutlaka çözmemiz lazım, yakın zamanda lansmanımız olacak" dedi.

ELEKTRİKLİ TRAKTÖR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Elektrikli traktörün test aşamalarını bitirdik. Fabrika binası üretime hazırlanıyor, hızla üretime girecekler. Temmuz-ağustosa yetişecek" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit firma, Tağşiş, Ambalaj,

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ne yani bu senin övünç kaynağın mı? bence utanmalısın fesatlık karşıtırdığın ihale hakkında sana soru soran gazeteciye bunlar tri vri işler diyip fesat karıştırdığını basite alan bakan değil misin sen ? ama tabi bu millet balık hafızalı ne zaman yaptıklarınızı görüp uyanacak Çok merak ediyorum umarım geç kalmazlar uyanmakta.....
Biz tanıdık bdik yerden alıyoruz sizin güvenli dediğiniz yerler bize domuz eti yediriyor sayın bkn
BU KADAR YUFKA YÜREKLİSEN HAKSIZLIKLARA NE DEN SESİNİZ ÇIKMIYOR.
Anbalahlı ürünlerde de zehir satıldığını umarım biliyorsunuzdur..!! ve aynı hasaasiyeti Türk Gıda Kodeksindede gösteriniz.
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