FİNANS

Bakanlık'tan Çiftlik Bank hamlesi!

17 Mart 2018 12:21

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan Çiftlik Bank hamlesi!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
 
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