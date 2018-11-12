Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

Bursa'da balık pazarındaki fiyatlar satıcıyı da müşteriyi de memnun etti. Pazarda hamsi ve istavritin kilosu 10 liradan satıldı.
Havaların soğumasıyla düşen balık fiyatları müşteriyi de balıkçı esnafını da memnun etti. Pazarda uskumru 15, çinekop ise 20 - 25 lira arasında tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Coşkun İlhan, fiyatların oldukça uygun olduğunu belirterek, "Çinekop halen bol çıkıyor. Palamut biraz azaldı. Bu sene genel olarak balık bol. Müşteriden de talep var. Geçen sene hem balık hem talep biraz azdı ama bu sene iyi durumda. Fiyatların düşük olması vatandaşa da bize de yarıyor. Balık ucuz olunca biz çok satıyoruz, vatandaş rahat alıyor" dedi.
'HAMSİ ARTACAK'
Havaların soğumaya devam etmesiyle hamsinin daha çok artacağını söyleyen İlhan, "Hamsiler yağlanacak. Hamsi kar suyunu sever. Biraz daha irileşecek. Ondan sonra daha güzel hamsiler de yiyeceğiz inşallah. Fiyatlar biraz daha düşer ama hamsi için şu an olduğu gibi 10 lira da normal bir rakam" dedi.
FİYATLAR GEÇEN YILDAN DÜŞÜK
Balık fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen İlhan, "Geçen yıl daha pahalıydı ve balık da azdı. Palamut, çinekop yoktu. Hamsi de yoktu. Bu sene iyi, fiyatlar da gayet normal" dedi. Balık alan vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla göre düşük olduğunu, böylece daha çok balık tükettiklerini söyledi.
Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi
Avokadonun tanesi 10 liradan 3 liraya düştü
Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı
Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu
Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması
Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...
Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum