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Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Türk Telekom'un yüzde 55'ini özel amaçlı şirket aracılığıyla devralmak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu.

Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında yer aldı.

Bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı. REUTERS


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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom banka Garanti akbank

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