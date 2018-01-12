FİNANS

Benzine yeni zam yolda

12 Ocak 2018 10:32

Amerika'da petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesiyle Brent petrol 69 doları aştı, benzin endeksi 10 puan arttı. Akaryakıta zam göründü

Benzine yeni zam yolda
Türkiye, akaryakıtta petrol ve dolar kurunun ardından yeni bir zam gerekçesiyle daha tanışacak. ABD’nin Petrol Enstitüsü, salı günü stokların 11.2 milyon varil düştüğünü açıkladı. Piyasada, beklenti 3.9 milyon varil düzeyindeydi. Beklentilerin çok üstünde oluşan verilere, piyasa tepki verdi.
 
Brent petrolün varili yüzde 2 artışla 69.12 dolara çıktı. Salı günü 632.75 olan benzin endeksi, Enstitü’nün açıklamasının ardından, spekülasyonların da etkisiyle 646.25 metrik ton/ dolara kadar çıktı. Türkiye’de, çarşamba günü dolar kuru da 3.80 TL oldu. Kurdaki artışla birlikte benzinde hafta başında 9-10 kuruş zam göründü.

UZUN VADEDE PETROL FİYATININ ARTMASI BEKLENİYOR
 
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre uzmanlar, brent petrolün varilinin 69-70 dolar bandında seyrettiğine dikkat çekerek, “Petroldeki artışta da spekülasyonların etkisi var mı?” sorusunu, “Petrol azalan bir emtia olduğundan dolayı uzun vadede fiyatının artacağı beklentisi var. Vadeli petrol fiyatlarını etkileyen çok unsur var. OPEC toplantısından çıkacak sonuç petrol fiyatlarını etkileyeceği gibi yurtiçinde oluşacak ekonomik veya siyasal bir gelişme de döviz kurunu etkileyebilir” dedi. “Petrol ve ürünleri fiyatlarıyla ilgili tahminler çok kırılgandır” diyen uzmanlar petrolün bir süre daha yukarı hareket edip sonra istikrar kazanacağını, yıl ortalamasının 65-67 bandında olacağını öngördü.
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Okuyucu Yorumları53 yorum
  • 3 Oy
    Zammimiza koydular.
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  • 3 Oy
    seviniyoruz artik millet olarak helal olsun 110 dolarken bile varili bu kadar pahali degildi yaziktir kardesim bu insanlara vergiyi %18 dusurun bari siz vatandas hep batsin isttiyorsunuz doymadiniz mi
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  • 3 Oy
    Petrol varil fiyatları yükseldi hemen zam düşünce neden düşmüyor okadar petrol varil fiyatları yerlerde gezerken en çok zammı yapan yine bizim ülke sömürge ye devam
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  • 3 Oy
    biri bana şunu açıklasın. benzinin varil fiyatı yükseliyor benzin fiyatları artıyor bunda sıkıntı yok peki düştüğünde niye yine artıyor yada sabit kalıyor?
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  • 4 Oy
    bırakın gelsin gel hele gel gel
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  • 2 Oy
    Eeeee dolar çıkınca zam inince indirim yok yani her şartta zam yuh olsun
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  • 2 Oy
    Ver coşkuyu. yazlık saraya para mı lazım . Osmanlının son dönem padişahları da yoksul halktan topladığı vergilerle saray köşk yapıp dururlardı. Tarih tekerrürden ibaret der büyükler
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  • 2 Oy
    ya Allah aşkına LPG 5 TL olsun benzin mazotta 10 TL sizde rahat edin bizde, piskolojimizle daha fazla oynamayin kurban olayım...
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  • 2 Oy
    TABİ YAAAA YAPIN HEMEN,,,BİRDE DÜŞTÜĞÜNDE TABAN FİYAT YAPSANIZ OLMAZ DEĞİLMİ
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  • 2 Oy
    Aracımı saticam artık
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  • 2 Oy
    artık benzin değil gidince pompayı alacağız zaten
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  • 1 Oy
    brent petrol fiyatları 120 dolar iken de bizde benzin 5 liraydı düşünce düşünce düşmüyor ama artınca artıyor ne hikmetse ...
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  • 1 Oy
    ver mehteri ver
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  • 1 Oy
    anasını satim ukraynada benzin3.40 ve bizim gibi dışardan alıyorlar bizde resmen sömürülüyoruz
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  • 1 Oy
    Ee olacak tabii sözde büyüyen Türkiyeyiz bize de ucuz yakıt tüketmek yakışmazdı. Şu zamlar başka zaman olsa düşünemiyorum neler olurdu
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  • 1 Oy
    resmen sömürülüyoruz allah belanızı versin bu mübarek cuma günü
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  • 1 Oy
    petrolün 120 dolar olduğunda 3.60'tan benzin aldığım günleri özledim. Fiyat arttı zam fiyat düştü zam. para kime gidiyorsa haksızlıktan kim kazanıyorsa zehir zıkkım olsun!
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  • 1 Oy
    dolar düşündüğün de de benzi fiyatları düşmedi ki 3.73 gördügün de neredeydiler
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  • 1 Oy
    az bile , ben olsam yüzde 51 yaparım çok anlamlı bir rakama !
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  • 5 Oy
    :)
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  • 1 Oy
    Verrr mehteri.
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  • 1 Oy
    Ben hep 20 tl alıyorum... Beni etkilemiyor zam :))
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  • 1 Oy
    Düşsede ZAM yapacaklar yoksa Efendimiz sarayda nasıl aşasın, çocuklarına gemicikler, bed karısına hastane zincirleri nasıl kursun. tabiki zam yapaaklar. haber diye yapmayın şöyle şeyleri. Tarımda dünya birincisiyiz ekonomimiz muhteşem %11 büyüdük Dış mihraklar bizi kıskanıyıor ve hala böyle haberler yapıyorsunuz. Ayıp Ayıp...
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  • 1 Oy
    HER GÜN ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER VERİYORSUNUZ ...SATTIRACAKSINIZ ARABAYI EN SONUNDA
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  • 1 Oy
    10 lira olsun .. az vergi veriyoruz .
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  • 1 Oy
    Şaşırmadıkki
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  • 1 Oy
    Kılıçtaroğlu yeter yaptığın bu zamlar .insaf
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  • 1 Oy
    49 $ olduğu zamanları da gördük nedense indirim yaparken çay kaşığı kullananlar zam yaparken kepçe ie dalıyorlar.!
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  • 1 Oy
    müsteak
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  • 1 Oy
    bu petrolün varili 49 dolarada düşmüştü o zaman hiç inmedi de %2 artınca hemen zam. haram zehir zıkkım olsun....
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  • 1 Oy
    YOL YAPIYORLAR YA, ZAMLAR YOL ALSIN DİYE...! HAYIRLI YOLCULUK ZAM EFENDİ...
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  • 1 Oy
    ya yeter valla yeter billahi yeter
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  • 0 Oy
    benzin ve mazot 10 tl, lpg de 5 tl olsun,binen binmeyen belli olsun.
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  • 0 Oy
    gitsin paralar ümmet kardeslerımıze:D
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  • 0 Oy
    yetmez daha çok zam gerek.ta ki insanlarımızın en az %60 ı sadakaya muhtaç olana kadar.
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  • 0 Oy
    Yakittaki ötv yi kaldırın önce, yeter belimizin büküldüğü, malta bizden daha ucuza yakıt alıyor.. Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan bizden ucuza kullanıyor... Yazıktır ya günahtır
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  • 0 Oy
    Petrole yani benzin ve mazota nasıl zam olduğunu milletin anlaması için bu haber yeterli.. Yani benzin ve mazota devlet zam yapmıyor..
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  • 0 Oy
    Nedense bu ülke her sene %5 buyuyor.biz mi gidemiyoruz bu büyümeyi .rakamlarla hokkabazlık yaparak milleti kandirmayin.bu millet çocuk degil
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  • 1 Oy
    Ne güzel. Zamlar olmasa devlet vergi alamaz. Halkımıza da hizmet edemez. Bu yüzden zamlar daha fazla olmalı
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  • 1 Oy
    bin beter olun inşallah benim aracım yok olsada binmem bu zamlarla otobüs minibüs diye bişey var ama olur mu milletimizin arabası var tuvalete de arabayla gidecekler hala trafik kilit o yüzden devam zamlara 100 lira olsun litresi de binemezsiniz inşallah.
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