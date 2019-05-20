FİNANS

Bir depo LPG'de 40 lira az ödeyebilirsiniz

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

LPG fiyatlarının farklılık göstermesi sürücülerin tepkisine sebep oluyor. Aynı şehrin bir ucunda litresi 3.29 liradan satılan LPG, şehrin başka bir noktasında 3.97 liradan satışa sunuluyor. Aynı kentte yaşayan sürücüler, bir depo LPG'de 40 liraya kadar tasarruf sağlayabiliyor. Sektör temsilcileri, farkı serbest piyasa koşullarına bağlarken tüketici dernekleri duruma bir hayli tepkili.

Bir depo LPG'de 40 lira az ödeyebilirsiniz

Uluslararası piyasaya göre benzin ve motorinin yüksek olması sürücüleri daha ucuz olan LPG tüketimine yönlendiriyor. Ancak LPG fiyatlarında litrede 70-80 kuruşu bulan farklı fiyatlar tepkilere sebep oluyor. Bursa, Kayseri, Kırşehir, Konya gibi farklı illerde, hatta aynı kentin değişik noktalarında bile LPG fiyatları farklılık gösteriyor. Aynı marka LPG Osmangazi ilçesindeki akaryakıt istasyonunda litresi 3.29 liradan satılırken yine Osmangazi ilçesindeki başka bir istasyonda 3.97 liradan satılıyor.

Bursa'dan Konya'ya aracıyla giden sürücü F.Y., aynı marka LPG'nin litre fiyatında 70-80 kuruş oynamasının izahının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye LPG Derneği ise serbest piyasaya koşullarının uygulandığını duyurdu. İHA muhabirine bir açıklama gönderen Dernek yönetimi, LPG Piyasası Kanunu 10. Maddesi uyarınca LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tüketicilere tavan perakende satış fiyatlarını serbest piyasa koşullarında belirleyerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiğine dikkat çekti. LPG otogaz bayileri ise, dağıtım şirketlerince bildirilen tavan fiyatların üzerinde olmamak kaydıyla tüketicilere satış fiyatını serbestçe belirlediği hatırlatıldı.

FİRMALAR REKABETE GİREBİLİYOR

LPG otogaz istasyonlarındaki satış fiyatlarının, bayiler tarafından belirlendiği; ancak bu fiyatların dağıtım şirketlerince tespit edildiği dile getirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu fiyatlar tavan fiyatlar üzerinde olamamaktadır. Aksine davranış, idari para cezası ve diğer idari yaptırımların uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Bu düzenlemelere uyum sağlandığının denetimi, EPDK tarafından görevlendirilmiş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri veya diğer kurum personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine düzenleyici bir kurum olarak Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında adil bir rekabet ortamının tesisi için düzenleyici işlem yapma ve yaptırım uygulama yetki ve görevine haizdir. LPG piyasasında bölgesel rekabete, dağıtıcılar veya bayiler arası rekabete veya dönemsel promosyonlara sıkça rastlanmaktadır. Yine yukarıda belirttiğimiz yasal düzenlemelere aykırı davranışlara da rastlanabilmektedir. Belirtilen fiyat farkının bu kapsamda farklı sebeplerinin olabileceği değerlendirilmektedir. Sürücülere, ürün ve hizmet alacakları istasyonlarda; LPG Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliği kapsamında fiyatların açıkça ilan edildiğinden, dağıtıcı lisansı sahibinin kurumsal kimliğinin bulunduğundan, oto gaz bayilik lisansı sahibi bayi bilgilerinin istasyonların görünebilir kısımlarında yer aldığından fiyat ilan panosu ile LPG pompası üzerindeki fiyatların birbiriyle örtüştüğünden emin olunması tavsiye olunmaktadır. LPG piyasasında aslolan serbest piyasa koşullarıdır ve sabit bir kar marjı bulunmamaktadır. Kar marjları; ürün satış miktarları, marka algısı, ulaşım ve nakliye şartları, ürün alış koşulları ve benzeri nedenlerle bayiler ve dağıtım şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Piyasada rekabetin yüksek olması - rekabeti bozucu eylemlerden kaynaklanmaması koşuluyla - Rekabet Kurumu bakış açısıyla aranılan bir özelliktir."

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
LPG sürücü fiyat farkı

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Düzen hep değişsede düzülen hep millet oluyor
@ilkaya1966 millet davar gibi olunca yapacak birşey yok. geçen sene fransada benzine zam gelince millet nasıl ortalığı yıkmıştı. veya yunanistanda ek ödemeler kesilince... bizim milletin çocuğu teröre kurban gitse vatan sağolsun diyor. domatesi 10 tl ye alıyor, ama reis israile nasıl posta koydu diye seviniyor.
sürekli halk tasarruf ediyor birazda saraylarda yaşayanlar etsinler yeter artık
LPGde rekabete giriyorlar da mazotta benzinde neden girmiyorlar....
lpg de pompada oyun var.Benin aracımın lpg şamandırası bozuk (%20 tölerans yok)pahalı yerde 33.56 litre full alırken depo ,ucuzda 35 hatta 36 litre alıyor.Vatandaş da ucuz diye yığılıyor istasyona.halbuki aynı kapıya çıkıyor.
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