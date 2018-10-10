Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Son dönemde maliyet artışlarından dolayı çok sayıda inşaat firması konkordato talep ediyor. Bu firmaların arasına bir yenisi daha eklendi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yaptığı projelerle bilinen Özler Grup da 12 Eylül 2018 tarihli kararına göre İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Firma yetkilileri konkordato talep etmelerinin en büyük nedeni olarak DSİ’den alamadıkları 15 milyon TL’lik alacaklarını gösteriyor.

15 MİLYON TL HAKEDİŞ VAR

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre Özler Grup’un bünyesinde Asyapı İnşaat, Efetaş Mühendislik ve Özler Makina gibi 3 adet firma yer alıyor. Özler Grup’un Genel Müdürü Tuğsan Erkan Özler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz grup olarak olarak konkordatoya gittik. Asyapı İnşaat ve Efetaş Mühendislik 15’er yıllık, Özler Makina ise 25 yıllık bir firmadır. Konkordato talep etme sebebimiz As Yapı’nın DSİ’ye yaptığı işlerden ödenek alamamasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 -16 milyon TL civarında bir hakediş var. ” dedi.

MECBUREN KONKORDATO İLAN ETTİK

Bu süreçte bankaların üstüne geleceği endişesiyle mecburen konkordato kararı aldıklarını söyleyen Özler, “Bankalar üstümüze geleceğinden dolayı firmalarımız için mecburen konkordato kararı aldık. Şu an için 27 personel çalışıyor. Ancak aktif olduğumuz dönemde 120-130 personel çalışıyordu.” ifadelerini kullandı.