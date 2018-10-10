Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Son dönemde maliyet artışlarından dolayı çok sayıda inşaat firması konkordato talep ediyor. Bu firmaların arasına bir yenisi daha eklendi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yaptığı projelerle bilinen Özler Grup da 12 Eylül 2018 tarihli kararına göre İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Firma yetkilileri konkordato talep etmelerinin en büyük nedeni olarak DSİ’den alamadıkları 15 milyon TL’lik alacaklarını gösteriyor.
Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre Özler Grup’un bünyesinde Asyapı İnşaat, Efetaş Mühendislik ve Özler Makina gibi 3 adet firma yer alıyor. Özler Grup’un Genel Müdürü Tuğsan Erkan Özler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz grup olarak olarak konkordatoya gittik. Asyapı İnşaat ve Efetaş Mühendislik 15’er yıllık, Özler Makina ise 25 yıllık bir firmadır. Konkordato talep etme sebebimiz As Yapı’nın DSİ’ye yaptığı işlerden ödenek alamamasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 -16 milyon TL civarında bir hakediş var. ” dedi.
Bu süreçte bankaların üstüne geleceği endişesiyle mecburen konkordato kararı aldıklarını söyleyen Özler, “Bankalar üstümüze geleceğinden dolayı firmalarımız için mecburen konkordato kararı aldık. Şu an için 27 personel çalışıyor. Ancak aktif olduğumuz dönemde 120-130 personel çalışıyordu.” ifadelerini kullandı.
2018 yılının başından bu yana DSİ’den düzgün bir şekilde ödenek alamadığını söyleyen Özler, “DSİ’den 2018 yılından bu yana düzgün bir ödenek alamadık. Zaten mart ve nisan aylarında DSİ”nin proje işleri durduruldu ve herhangi bir ödenek çıkmadı.” dedi.
Konuyu Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine aktardığımızda ise 2 haftadır firmalara hakedişlerin yatırılmadığını öğrendik. İsmini vermek istemeyen bir yetkili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “2 haftadır hak edişler de ödeme yapmıyoruz. Şu an nakit konusunda sıkıntı var. 2018 yılından bu yana ödemelerde biraz aksamalar oluyor. Bir kaç gün içerisinde ödemeler tekrardan açılacak. ” ifadeleri kullanıldı.
Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.
İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.
Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.
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