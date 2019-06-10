FİNANS

'Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir'

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

ABD'de iki haftada bir yayınlanan iş dergisi Forbes'un analistlerinden Naeem Aslam, sosyal medya şirketi Facebook’un kripto para birimi GlobalCoin’in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin’in Haziran ayında 10 bin dolara yükselebileceğini ileri sürdü.

'Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir'

The Information’da yer alan bir haber, Facebook’un GlobalCoin isimli stablecoinini 18 Haziran’da piyasaya süreceğini duyurmuştu. Kripto para birimleri piyasalarında toplu satışların etkisiyle görülen düşüşe rağmen yatırımcıların bir süredir beklediği GlobalCoin’in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin’de yeniden artış eğilimi görüleceğini söyleyen Aslam, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu ay boyunca Bitcoin fiyatı için beklentilerim olumlu ve Facebook etkinliğinin Bitcoin fiyatının yükselmesi için önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Facebook, bütün açıkları kapattığından emin olmalı çünkü şirketin en ufak bir hatası bile kripto para ekosistemine büyük zararlar verebilir.”


KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
forbes GlobalCoin Bitcoin

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