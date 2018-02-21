Bitcoin Düşüşü Telaşlandırmalı Mı?

Analist Dr. Güvenç Koçkaya Bitcoin fiyatlarının hep çıkmayacağı gibi hep düşmeyeceğini belirterek son haftalarda yaşanan düşüş trendinin Bitcoin yatırımcılarını üzmemesi gerektiğini kaydetti. Koçkaya şöyle devam etti; “Her ne kadar Bitcoin ve kripto değerler diğer konvansiyonel yatırım araçlarından farklı olsa da, günün sonunda tüm diğer yatırım araçları gibi kripto değerler de dünyanın temel para birimi haline gelmiş olan Amerika Birleşik Devletleri Dolarına (USD) göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle belirli aralıklarla piyasaya giren USD yatırımları, kar realizasyonlarını yapmaktadır.

Bu kar realizasyonları olduğunda da genelde piyasanın küçük oyuncularının panik satışlarının da katılması ile hacimsiz ve aslında düzenlemesiz kripto piyasalarda şelale düşüşleri yaşanmaktadır. Keza bunun genellikle Ocak aylarında olduğuna dair analizimiz de yayınlanmıştı.

Bilindiği gibi konvansiyonel para piyasalarında yapılmış olan düzenlemeler nedeniyle aslında spekülasyonlar oldukça sınırlandırılmıştır. Hatta Türkiye gibi bazı düşük hacimli piyasalarda hisse senetlerinin günlük yüzdesel hareketliliği bile sınırlandırılmıştır. Ancak kripto-piyasaların esas üstünlüğü gibi gözüken anonimlik ve düzenleme dışı yapısı ne yazık ki spekülasyonlara son derece açık bir alan yaratmaktadır. İşte bu nedenlerle sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada muhtemelen konvansiyonel piyasalarda spekülasyonlar nedeniyle yasaklanmış yatırımcılar kripto piyasalarda işlem yapıyor olabilir.”