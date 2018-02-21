FİNANS

Bitcoin Düşüşü Telaşlandırmalı Mı?

21 Şubat 2018 12:01

Tıp doktoru, sağlık ekonomisi analisti ve uzmanı, Coin-Turk ortaklarından, Bitcoin teknik analiz uzmanı Dr. Güvenç Koçkaya Bitcoin fiyatlarıyla ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

Bitcoin Düşüşü Telaşlandırmalı Mı?
Analist Dr. Güvenç Koçkaya Bitcoin fiyatlarının hep çıkmayacağı gibi hep düşmeyeceğini belirterek son haftalarda yaşanan düşüş trendinin Bitcoin yatırımcılarını üzmemesi gerektiğini kaydetti. Koçkaya şöyle devam etti; “Her ne kadar Bitcoin ve kripto değerler diğer konvansiyonel yatırım araçlarından farklı olsa da, günün sonunda tüm diğer yatırım araçları gibi kripto değerler de dünyanın temel para birimi haline gelmiş olan Amerika Birleşik Devletleri Dolarına (USD) göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle belirli aralıklarla piyasaya giren USD yatırımları, kar realizasyonlarını yapmaktadır.
 
Bu kar realizasyonları olduğunda da genelde piyasanın küçük oyuncularının panik satışlarının da katılması ile hacimsiz ve aslında düzenlemesiz kripto piyasalarda şelale düşüşleri yaşanmaktadır. Keza bunun genellikle Ocak aylarında olduğuna dair analizimiz de yayınlanmıştı.
 
Bilindiği gibi konvansiyonel para piyasalarında yapılmış olan düzenlemeler nedeniyle aslında spekülasyonlar oldukça sınırlandırılmıştır. Hatta Türkiye gibi bazı düşük hacimli piyasalarda hisse senetlerinin günlük yüzdesel hareketliliği bile sınırlandırılmıştır. Ancak kripto-piyasaların esas üstünlüğü gibi gözüken anonimlik ve düzenleme dışı yapısı ne yazık ki spekülasyonlara son derece açık bir alan yaratmaktadır. İşte bu nedenlerle sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada muhtemelen konvansiyonel piyasalarda spekülasyonlar nedeniyle yasaklanmış yatırımcılar kripto piyasalarda işlem yapıyor olabilir.”
 
 
 
Görüleceği gibi Bitcoin yükselişleri sonrası yaşanan düzeltmeler %18-79 arasında gözlenmiştir.  Düzeltme öncesi yaşanan yükseliş oranı ile düzeltme oranı arasında temel bir ilişki olduğunu söylemek zor. Buna rağmen düzeltme hareketinin dip fiyatının bir önceki düzeltme hareketinin başladığı tepe fiyatından yukarıda olduğu gözlenmiştir. Tabi bunun bir diğer nedeni de Bitcoin’in tarihsel sürecinde hep yükseliş trendinde olması olabilir. Ancak son yaşanan düzeltme hareketinin eğer 6 Şubat 2018 itibari ile dip noktası görülmüş ise 2013 yılından beri yaşanan en derin ikinci düzeltme hareketi olduğu söylenebilir.
 
Diğer taraftan 2013 yılından beri Bitcoin fiyatının düzeltme hareketleri arasında %30 ile %389 oranında yükseliş yaptığı gözlenmektedir. Bu bağlamda bir sonraki düzeltme hareketinin 10.000 USD ve üzeri fiyatlarda her an olabileceği unutulmamalıdır. Şu sıralar 10.000 USD direncini kırmaya çalışan Bitcoin kırdıktan sonra yükselişine devam edecektir ancak bir düzeltme yapacağı kesindir.
Sonuç olarak Bitcoin fiyatı yükselme ve düzeltmelerle devam edecektir. Mevcut düzeltme hareketinin de bu bağlamda değerlendirilmesi ve eğer düzeltme hareketi tamamlanmış ise bir sonraki düzeltme hareketine kadar yükselişin devam edebileceği söylenebilinir.
 
Kripto piyasalara altına hücum eder gibi giren özellikle küçük yatırımcıların girdikleri noktaları doğru tespitleri ve her zaman için yatırımlarının tamamen kaybetme ihtimalini düşünerek girmeleri gerekir. Aksi taktirde büyük kazançlar beklerken, büyük kayıplar yaşanabilir.
 
 
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