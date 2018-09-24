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Çağrı merkezlerine yeni standart! Yeni dönem başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

TSE, tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başladı. Enstitünün standardına göre, müşteri iletişim merkezindeki bekleme süreleri ücretsiz olacak, müşteriye, sıraya girdikten 1 dakika sonra temsilciye bağlanma ya da geri aranma seçeneği sunulacak.

Çağrı merkezlerine yeni standart! Yeni dönem başladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başlarken, bu standartla hatta uzun süre beklemek zorunda kalan müşterilerin memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

TSE, müşteri iletişim merkezlerinin tüketicilerin beklentilerini karşılaması, doğru, hızlı ve güvenilir hizmet vermesi için bir standart hazırlarken, bu standarda ilişkin belgelendirme hizmetlerine de başladı.

Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) çağrı merkezi belge alan ilk kuruluş oldu. TSE'den belge alan müşteri iletişim merkezi sayısının kısa süre içinde artması bekleniyor. Bu belgelendirme sistemi, müşterinin yasal organlara müracaat gibi dış çözüm yollarına gitmesini ve memnuniyetsizliğinin artmasını engellemeyi amaçlıyor.

İlgili standarda göre, müşteriler, iletişim merkeziyle ses, e-posta ya da web sohbet üzerinden iletişime geçebilecek. Çağrı merkezlerince, müşterilere iletilen tüm bilgiler, doğru, alakalı ve kolay anlaşılır olacak, müşterinin okuryazarlık düzeyi gibi iletişim ihtiyaçları dikkate alınacak.

GİZLİ SATIŞ YAPILMAYACAK

İletişim merkezi bir soruya anında yanıt vermediğinde, çözüm için tahmini zamanı sunacak. Müşteri iletişim merkezleri, tüketicinin memnuniyetini de ölçerek, tüm şikayetleri kabul edecek. Bu şikayetler belirli aralıklarla incelenecek ve eyleme geçilecek. Buna göre, hizmet kalitesi artacak.

Müşterilere, maruz kalabilecekleri artırılmış ücretlerle ilgili açık bilgi sağlanacak ve herhangi bir ücret gizlenmeyecek. İletişim merkezi, basınçlı satış taktikleri kullanmayacak ve müşteriyi istismar etmeyecek. Satış ve pazarlama girişimleri, pazar araştırması ya da anket olarak gizlenmeyecek.

Müşterinin istemediği bir bağlantı sonlandırılacak ve müşteriyle tekrar iletişim kurulmayacak. Tüketiciyle ulusal olarak kabul edilen zaman aralıklarında irtibat kurulacak, bekleme süreleri ve sıra bekleme ücretsiz olacak.

En iyi uygulama olarak, müşteriler sıraya girdikten bir dakika sonra etkileşimli yanıt sistemi sonrasında bir temsilciye bağlanması ve müşterinin geri aranması isteğinde bulunması için bir seçenek sunacak.

Müşteri iletişim merkezindeki temsilciler, dinleme, iletişim ve anlama becerisine sahip olacak, hassas müşteriler de dahil farklı durumları ve müşterileri idare etmede uyum yeteneği bulunacak.

Bu merkezlerdeki müşteri verileri gizli tutulacak, yalnızca yetkili taraflarla paylaşılacak ve gerekli olmayanlar silinecek. AA

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) çağrı merkezi müşteri iletişim merkezİ

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