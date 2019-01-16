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Candy Hoover Group’un Çinli beyaz eşya üreticisine satış süreci tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden olan Çinli Qingdao Haier, Candy Hoover Group’un satın alma işlemini resmi olarak tamamladı. Candy Hoover Group’un hisselerinin tamamı Qingdao Haier’e geçti.

Candy Hoover Group’un Çinli beyaz eşya üreticisine satış süreci tamamlandı

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden olan Çinli Qingdao Haier, Candy Hoover Group’un satın alma işlemini resmi olarak tamamladı. Candy Hoover Group’un hisselerinin tamamı Qingdao Haier’e geçti.

Çinli Qingdao Haier, Candy’nin satın alma işlemini resmi olarak tamamladı. Candy Hoover Group’un hisselerinin tamamı Çinli Qingdao Haier’e geçti. Haier Avrupa’nın bir parçası olarak Candy Hoover Group’un faaliyetlerini bundan sonraki süreçte Haier Avrupa CEO’su olarak atanan Yannick Fierling yönetecek.

Candy’nin Avrupa’daki başarısının mimarları eski şirket sahipleri Beppe ve Aldo Fumagalli, Haier Avrupa’nın bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak yönetimde kalmaya devam edecek. Araştırma firması Euromonitor verilerine göre Haier ve Candy gruplarının 2018’deki toplam hacimleri, büyük ev aletleri sektöründe yüzde 15.1’lik, solo soğutucu ürünlerde yüzde 22.7’lik ve ev tipi çamaşır makinelerinde yüzde 19.8’lik bir global pazar payını temsil ediyor. Konsolide ciroya göre Batı Avrupa’da beşinci sıraya sahip olan Haier Group, 2022 yılına kadar Avrupa’da üçüncü sıraya ulaşmayı amaçlıyor. Haier, akıllı ev aletleri için IoT alanında da global lider olmayı hedefliyor.

'AVRUPA, HAİER'İN GLOBAL MARKA STRATEJİSİNDE ÖNEMLİ PAZARLARDAN BİRİ'

Birleşmeye ilişkin açıklamalar yapan Haier Avrupa CEO’su Yannick Fierling, “Candy’nin yönetim ekibinin, çalışanlarının, Ar-Ge merkezlerinin, iş ağlarının ve üretim tesisleri dahil olmak üzere bölgesel altyapısının yanı sıra benzersiz tasarımı ve İtalyan tarzı, global olarak gelecekteki büyümemiz için önemli temeller oluşturacaktır. Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizin yanı sıra nihai tüketicilerimize de büyük değer katacaktır. Avrupa, Haier’in global marka stratejisi dahilinde önemli pazarlardan birisi olup, bu birleşme Haier’e bölgedeki konumunu geliştirmesi yönünden ivme kazandıracak. Bölge dahilinde ve global olarak rekabet gücünü geliştirmek için Avrupa’da yatırımlara devam edeceğiz. İnovasyon, kişiselleştirilmiş çözümler ve akıllı ürünler deneyimini müşterilerimizin hayatlarına dahil etme kararlılığını paylaşmakta olduğumuz Candy’nin deneyimli yönetim ekibi ile yakından çalışmayı iple çekiyorum” dedi.

'KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK ARTAN TALEPLERİ DAHA İYİ KARŞILAYACAĞIZ'

Haier Avrupa Yönetim Kurulu Üyeleri Aldo ve Beppe Fumagalli, “Haier’in Candy’nin inovasyon becerisine ve İtalyan tasarımına, teknolojisine ve tarzına yaptığı ek yatırımları göz önünde bulundurunca, şirketin akıllı ev aletleri alanında daha da yüksek rekabet avantajı ile lider konuma erişeceğinden eminiz. Birlikte, kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik artan talepleri daha iyi karşılayacak ve insanların yaşamlarını daha iyi ve daha kolay hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. KAYNAK:İHA

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