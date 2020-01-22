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  4. Çarşı esnafından BTSO’ya teşekkür

Çarşı esnafından BTSO’ya teşekkür

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Bursa Tarihî Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım ve çarşı esnafı, hanlar bölgesine yönelik örnek projelere imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, BTÇH üyeleri ve çarşı esnafı temsilcileriyle Oda hizmet binasında bir araya geldi.

Çarşı esnafından BTSO’ya teşekkür

Bursa Tarihî Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım ve çarşı esnafı, hanlar bölgesine yönelik örnek projelere imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, BTÇH üyeleri ve çarşı esnafı temsilcileriyle Oda hizmet binasında bir araya geldi. Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Osmanlı Devleti’nin ilk ticaret bölgelerinden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, şehrin vitrini olan bölgenin kalkınması ve mimarî dokusunun bozulmadan geleceğe taşınmasını hedeflediklerini kaydetti. Bölgenin câzibesinin artması için mahalli idarelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Burkay, “Koza Han’da temelleri atılan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Payitaht Çarşı’ projesiyle köklerine ve tarihine sahip çıkmaya devam ediyor. Çarşıların kentimizin en önemli zenginliklerinden birisi olduğunu biliyoruz. Bursa iş dünyası olarak bölgemiz için üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan bölgenin şehrin tarihî dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini ifade eden Burkay, “Çarşı esnafına yönelik değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda Kurumsal Gelişim Programlarına devam ediyoruz. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri ile de bölgenin ticarî hayatına dinamizm katıyoruz. Alışveriş Günleri 4 yılda 100 milyon liralık iş hacminin oluşmasına ciddi katkı sağladı. Bölgedeki hareketlilik şehre ayrı bir dinamizm katıyor. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, İpek ve Baharat gibi tarihî ticaret yollarının en önemli durağı olan bölgenin şehrin simgelerinden birisi olduğunu söyledi. BTSO’nun 7 asırlık bölgeye değer katan önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Özyıldırım, özellikle Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin bölgeye büyük hareketlilik kazandırdığının altını çizdi. Özyıldırım, “Alışveriş günleri çarşıya sinerji, ticaretimize hareket kattı. Türkiye’deki birçok çarşımız bu faaliyetleri hayranlıkla takip ediyor. Odamızın liderliğinde Türkiye’de emsâli olmayan ölçekte ve büyüklükte bir etkinliğe imza atıldı. Bölgemize katkılarından dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çarşı esnafından BTSO’ya teşekkür

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