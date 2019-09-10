FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u kabulünde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD ile müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.

Türkiye bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumaktadır. İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız.

Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. İlgili bakanlarımız çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır.

Türkiye bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssüdür. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır.

Göstergeler bu yıl turist sayısında 50 milyonunn üzerine çıkacağımızı ortaya koyuyor. Dinamik piyasa yapımızla önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomilerinden biriyiz. Tüm bu imkanlardan ABD'li yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz.

Dünyanın farklı ülkelerinden 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyoruz.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Merkez bankası ne yapacak? Ekonomistler açıkladıMerkez bankası ne yapacak? Ekonomistler açıkladı
100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırımcı

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Girdiği işte talebe yetişemiyor

Girdiği işte talebe yetişemiyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

14 yıl sonra bankacılığa geri mi dönüyor?

14 yıl sonra bankacılığa geri mi dönüyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan önemli tazminat kararı!

Yargıtay'dan önemli tazminat kararı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bacasız fabrika! Kilsou 18 bin lira

Bacasız fabrika! Kilsou 18 bin lira

Operatörlerin 4G hız kapışması!

Operatörlerin 4G hız kapışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Merkez bankası ne yapacak? Ekonomistler açıkladı

Ticaret Bakanı Pekcan: Bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik

100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım

Bandırma'dan altı vilayete balık gönderiliyor

Kasa kasa geliyor, kilo kilo satılıyor

40 yıllık hayal gerçek oluyor! Sürücülerin korkulu rüyası Kırkdilim Geçidi'ne 3 tünelli çözüm

40 yıllık hayal gerçek oluyor

Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı

Altın hesabına büyük talep! Rekor kırdı

Doğan Holding bankacılığa geri mi dönüyor?

14 yıl sonra bankacılığa geri mi dönüyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.