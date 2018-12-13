Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

-Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

-Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan mali disiplinden asla taviz vermemiştir, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.

-2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibarıyla gerçekleşme oranımız yüzde 86,8 oldu, 43 milyar TL bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar TL sarf ettik.

-Milli Savunma Bakanlığı 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.

-Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.

-Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk .

-İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz.

-Türkiye açık kaynak platformu kurarak yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık 210 milyon lira hibe desteği verdik. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. 50 bin koyun verdik Ziraat Bankası kredisiyle. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık.'