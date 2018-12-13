Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının ardından ikinci 100 günlük eylem planı da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"ndaki açıklamasından notlar;
3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız.
-Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.
-Kişisel çıkarı için 81 milyonluk türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz.
-Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin ihtiraslarının kulu kölesi olmuş menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz.
-Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık.
-İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık.
-Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.
-2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibarıyla gerçekleşme oranımız yüzde 86,8 oldu, 43 milyar TL bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar TL sarf ettik.
-Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan mali disiplinden asla taviz vermemiştir, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.
-İkinci 100 günlük eylem planında yer alan yaklaşık 24 milyar TL'lik 454 eylemi de bitireceğiz.
-Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.
-Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.
-Adalet Bakanlığımız yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta başarıyla tamamladı. İkinci eylem planımızda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz.
-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla sosyal hizmet merkezlerinin sayısını yüzde 6 artırarak 316'ya çıkarttık. 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek uluslararası yaşlılık şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.
-İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.
-Emlak Bankası'nın yapılandırma sürecini tamamlayarak faaliyete alıyoruz.
-Sıfır atık projesini uygulamaya geçiren kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz.
-FETÖ ve PKK PYD'nin yurt dışındaki finansmal kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik.
-TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz.
-İkinci derin deniz sondaj gemimiz yolda, kısa süre içinde akdeniz'de sondaj çalışmasına katılacak.
-Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz.
-Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz.
-Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.
-Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabının esasına göre defter tutan mükellefleri de içini alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuruyoruz. Kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz."
-Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.
-Taksim AKM'nin ocak ayında ihalesini yapmak suretiyle temelini atıp -zaten projemiz hazır- dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.
-İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.
-İkinci 100 Günlük İcraat Programı doğrultusunda, temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek.
-Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.
-Milli Savunma Bakanlığı 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.
-Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.
-Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk .
-İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz.
-Türkiye açık kaynak platformu kurarak yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık 210 milyon lira hibe desteği verdik. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. 50 bin koyun verdik Ziraat Bankası kredisiyle. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık.'
-Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz.'
-İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.
-Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz. Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz. Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir."
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