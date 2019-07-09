Türkiye'de kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşması için enstrüman çeşitliliğine gidilecek, blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda mali piyasalara ilişkin hedeflere yer verildi.

Plan döneminde, İstanbul’un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı. Bunun için finansal aktörlerin reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limiti, sermayesinden bağımsız hale getirilecek ve İFK’nin ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılacak. İFK tarafından ihraç edilecek menkul kıymetler, repo gibi likidite sağlama amaçlı işlemlere konu edilebilecek.