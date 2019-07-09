FİNANS

'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.

'Dijital Merkez Bankası Parası' uygulamaya konulacak

Türkiye'de kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşması için enstrüman çeşitliliğine gidilecek, blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda mali piyasalara ilişkin hedeflere yer verildi.

Plan döneminde, İstanbul’un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı. Bunun için finansal aktörlerin reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limiti, sermayesinden bağımsız hale getirilecek ve İFK’nin ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılacak. İFK tarafından ihraç edilecek menkul kıymetler, repo gibi likidite sağlama amaçlı işlemlere konu edilebilecek.

Banka bilançolarındaki varlıkların seküritizasyonu teşvik edilecek.

KOBİ varlık kiralama şirketi kurularak kira sertifikası ihracı yapılacak ve ihraç masraflarında destek sağlanacak.

Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak.

HALKA AÇILMAYA VERGİ TEŞVİKİ

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, belirli bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin dönem kazancından düşülecek. Aracı kurumların proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul kıymet ihraç edebilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Finans kesimi dışındaki tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine devredilebilmesi sağlanacak.

Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek.

Yenilikçi projelerin finansmanı için kitle fonlaması gibi modern ve yeni nesil finansman modelleri sermaye piyasalarına kazandırılacak. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.

Finansal piyasalara ilişkin düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar düzenleme ve denetleme etkinliğini artırmak üzere Türkiye Finansal Hizmetler Kurulu çatısı altında toplanacak.

Merkezi bir veri tabanı yoluyla kredi başvurularında talep edilen belge ve bilgilerin doğrudan temini sağlanacak. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacak.

REFERANS FAİZLER OLUŞTURULACAK

Yatırımlar, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde yüksek faizin olumsuz bir etkiye sahip olması nedeniyle plan döneminde yatırımcıların katlandıkları finansman maliyetlerinin düşük seviyede istikrar kazanmasını sağlayacak bir faiz politikası oluşturulması temel önceliklerden birisini oluşturacak.

Türk lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacak.

TAKAS TİCARETİ İÇİN ÖDEME SİSTEMİ

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

Takas ticaretinde kullanılacak Avrupa Ödeme Sistemi yapısı incelenerek Türkiye'de de benzer bir yapının kullanıma açılması sağlanacak.

Küresel rezerv para alternatifi oluşturmaya yönelik ülke işbirlikleri oluşturulacak ve söz konusu ülke merkez bankalarının ortak çalışma yürütmesi sağlanacak. İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak.

Finansal sistemde Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı oluşturulacak, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacak, çalışanlara pay edindirme programları tanımlanacak, Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.

Faizsiz finans alanında bütüncül veri raporlama altyapısı oluşturulacak, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için "Katılım Reasürans Fonu" kurulacak.

Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak.

KAYNAK:AA

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kalkınma planı Dijital Merkez Bankası Parası merkez bankası

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