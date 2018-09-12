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Dış ticaret endeksleri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

TÜİK'in verilerine göre, İhracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,9 arttı.

Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 yükseldi.

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, yakıtlarda yüzde 38,6, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 5,9 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,5, yakıtlarda yüzde 36,2 artarken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 0,2 geriledi.
İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artış gösterdi. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,9, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 18,2 artarken, yakıtlarda yüzde 1,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 11,8 geriledi. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4, yakıtlarda yüzde 3,5 artış gerçekleşirken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 6,4 düşüş kayıtlara geçti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 artarak temmuzda 155 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın temmuz ayında 141,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 artarak temmuz ayında 154,7'ye ulaştı.

Haziranda 131,9 olan ithalat miktar endeksi temmuzda yüzde 0,9 azalışla 130,7 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın temmuz ayında 158,5 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 13,5 azalışla bu yılın temmuz ayında 137,1 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2017'de 107,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, bu yılın temmuz ayında 3,8 puan azalarak 103,3'e düştü.

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Anahtar Kelimeler:
dış ticaret endeksleri TÜİK ithalat

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